6 июня в стране отмечают День русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. К сожалению, великий русский поэт в Ярославле никогда не был. Но сегодня его стихи будут звучать везде.

Ярославские студенты, к примеру, проведут акцию под названием «Литературный маршрут. И жизнь, и слезы, и любовь». В троллейбусе, который следует по первому маршруту, молодые люди будут читать самые известные произведения Александра Сергеевича.

А областная библиотека имени Некрасова и детская имени Крылова выйдут на улицу. В Бутусовском парке они проведут акцию «Библиотека в парке. У Лукоморья». До 16 часов на центральной аллее будут организованы конкурсы и мастер-классы.

«У нас будет обязательно творческая площадка, где наши дети могут нарисовать свое видение сказок Пушкина. Обязательно викторина на знание сказок Пушкина. Викторина на знание русского языка. Это уже для взрослых, чтобы они понимали, что 6 июня — это день рождения Пушкина, но это и День русского языка. У нас будет гадание по Евгению Онегину. Можно будет узнать о своем ближайшем будущем по предсказаниям Александра Сергеевича»,— рассказала Ольга Халлыева — заместитель директора Областной библиотеки имени Н. А. Некрасова по библиотечной работе.

Организаторы надеются, что погода их не подведет. А если пойдут дожди, то праздник переместится в здание Областной библиотеки имени Некрасова.