6 июня
Ярославские студенты,
А областная библиотека имени Некрасова
«У нас будет обязательно творческая площадка, где наши дети могут нарисовать свое видение сказок Пушкина. Обязательно викторина
Организаторы надеются, что погода их
6 июня
Ярославские студенты,
А областная библиотека имени Некрасова
«У нас будет обязательно творческая площадка, где наши дети могут нарисовать свое видение сказок Пушкина. Обязательно викторина
Организаторы надеются, что погода их
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)