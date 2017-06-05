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Понедельник, 05 Июнь 2017 14:50

У жительницы Ярославля с банковской карты похитили 60 тысяч рублей

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Жительница Ярославля лишилась 60 000 рублей. Их похитили с банковской карты. Подозреваемый найден. Им оказался житель Ярославского района.

Мужчина нашел на улице кошелек с банковскими карточками и ПИН-кодом к одной из них. Сняв со счета деньги, он поспешил их потратить. Расследование дела продолжается.

А в полиции напоминают об осторожности в хранении информации о ПИН-кодах.

Автор — Мария Андрианова

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