Жительница Ярославля лишилась 60 000 рублей. Их похитили с банковской карты. Подозреваемый найден. Им оказался житель Ярославского района.
Мужчина нашел на улице кошелек с банковскими карточками и ПИН-кодом к одной из них. Сняв со счета деньги, он поспешил их потратить. Расследование дела продолжается.
А в полиции напоминают об осторожности в хранении информации о ПИН-кодах.
Автор — Мария Андрианова
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