Жительница Ярославля лишилась 60 000 рублей. Их похитили с банковской карты. Подозреваемый найден. Им оказался житель Ярославского района.

Мужчина нашел на улице кошелек с банковскими карточками и ПИН-кодом к одной из них. Сняв со счета деньги, он поспешил их потратить. Расследование дела продолжается.

А в полиции напоминают об осторожности в хранении информации о ПИН-кодах.