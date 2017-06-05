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Понедельник, 05 Июнь 2017 14:45

В Ярославле на одну ночь перекроют движение на улице Володарского

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5 июня с 8 вечера и до 6 часов утра 6 июня будет перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Володарского в Ярославле.

Как сообщили в пресс — службе мэрии города, запрет связан с ремонтом тепловых сетей в районе дома № 4. Здесь установят знаки, запрещающие движение транспортных средств. Водителей просят заранее планировать пути объезда.

Автор — Тина Белякова

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