5 июня с 8 вечера и до 6 часов утра 6 июня будет перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Володарского в Ярославле.

Как сообщили в пресс — службе мэрии города, запрет связан с ремонтом тепловых сетей в районе дома № 4. Здесь установят знаки, запрещающие движение транспортных средств. Водителей просят заранее планировать пути объезда.