Сразу два ДТП с участием общественного транспорта произошли в Ярославле, оба в Дзержинском районе.

Рано утром на перекрестке Ленинградского и Дзержинского проспектов столкнулись иномарка и маршрутка. Легковушка сильно помята. А спустя два часа на перекрестке улиц Бабича и Строителей трамвай наехал на «Шкоду». Водитель автомобиля пытался проскочить, но не успел. Пострадавших нет.