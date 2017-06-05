Актуальные темы

Понедельник, 05 Июнь 2017 14:43

В Ярославле произошли два ДТП с участием общественного транспорта

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Сразу два ДТП с участием общественного транспорта произошли в Ярославле, оба в Дзержинском районе.

Рано утром на перекрестке Ленинградского и Дзержинского проспектов столкнулись иномарка и маршрутка. Легковушка сильно помята. А спустя два часа на перекрестке улиц Бабича и Строителей трамвай наехал на «Шкоду». Водитель автомобиля пытался проскочить, но не успел. Пострадавших нет.

Автор — Мария Андрианова

Прочитано 33 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
асфальт в дождь
5
0
0
Тротуар, двор
11
0
0
дом 4 дня без газа
28
3
0
Сточные воды села в реку
39
2
0
Все новости

день поля 2

Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ 1

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан