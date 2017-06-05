Сразу два ДТП с участием общественного транспорта произошли в Ярославле, оба в Дзержинском районе.
Рано утром на перекрестке Ленинградского и Дзержинского проспектов столкнулись иномарка и маршрутка. Легковушка сильно помята. А спустя два часа на перекрестке улиц Бабича и Строителей трамвай наехал на «Шкоду». Водитель автомобиля пытался проскочить, но не успел.Пострадавших нет.
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