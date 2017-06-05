В Ярославле продолжается отбор абитуриентов для одного
«Ну,
Это заключительный набор
Гулял
И,
Пред ними птичка пролетела
И
«Смотри, смотри, жена: вон чиж!»
— «Не чиж, Иваныч, стриж».
— «О, вздор ты, дура, говоришь,
Уж
В Ярославле продолжается отбор абитуриентов для одного
«Ну,
Это заключительный набор
Гулял
И,
Пред ними птичка пролетела
И
«Смотри, смотри, жена: вон чиж!»
— «Не чиж, Иваныч, стриж».
— «О, вздор ты, дура, говоришь,
Уж
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