В Ярославле продолжается отбор абитуриентов для одного из самых престижных театральных вузов страны. Очередной кастинг молодых людей и девушек, мечтающих блистать на театральных подмостках, прошел на камерной сцене Первого русского. Большинство начинающих артистов приехали из других регионов. И они прекрасно понимают, что если станут студентами школы-студии МХАТ, после его окончания им придется на время связать свою жизнь именно с Ярославлем, став частью труппы театра имени Федора Волкова. Его художественный руководитель уже знает, какие актеры ему нужны.

«Ну, в общем, это хороший актер. Потенциально талантливый, хороший молодой человек, который подает надежды в этом смысле»,— отметил Евгений Марчелли — художественный руководитель театра имени Федора Волкова.

Это заключительный набор из Ярославля. Параллельно целевой кастинг проходит еще в Саратове. В случае успеха ребята будут учиться на курсе у заслуженного артиста России Евгения Писарева. Поэтому молодые артисты уже на первом этапе, перед поездкой в Москву, показывают все, на что способны.

Гулял с женою муж в саду,

И, на беду,

Пред ними птичка пролетела

И на рябину села.

«Смотри, смотри, жена: вон чиж!»

— «Не чиж, Иваныч, стриж».

— «О, вздор ты, дура, говоришь,

Уж я сказал, что чиж, так ты должна мне верить»…