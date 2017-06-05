ЧП в лагере «Молодая гвардия». В ночь с субботы на воскресенье в одном из нежилых помещений произошел пожар. По предварительным данным, причиной стало замыкание проводки. На место оперативно прибыли огнеборцы, которые быстро справились с пламенем. В момент происшествия в лагере находилось 226 человек, 150 из которых — дети. Пострадавших нет.

Утром 5 июня в региональном Управлении МЧС состоялась комиссия, на которой обсудили меры пожарного обеспечения во всех детских лагерях. Их с началом летнего сезона открылось 15, при этом у пяти отсутствует центральное отопление.

«На сегодня с коллегами из МЧС мы еще раз отработали вопросы, связанные с дополнительным контролем за теми оздоровительными лагерями, которые у нас не имеют централизованного отопления. Погода, вы видите, аномально холодная для данного периода. Никогда мы с таким не сталкивались. Соответственно, есть где-то несанкционированные включения электрических приборов, что может привезти к перегрузкам проводок, которые всю зиму не эксплуатировались»,— отметил Виктор Костин — первый заместитель председателя Правительства Ярославской области.

«Мы в составе КЧС приняли решение провезти дополнительные проверки. Со вчерашнего дня все инспектора делают проверки всех открывшихся лагерей»,— сказал Олег Бочаров — начальник ГУ МЧС России по Ярославской области.