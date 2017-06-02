Главный летний праздник ярославских селян «День поля» приближается. Сейчас выбирается площадка для мероприятия. Она должна быть не меньше 4 гектаров и находиться вблизи асфальтированной трассы для проезда тяжелой техники. Ожидается порядка 70 делегаций-участников из нашей области, ряда соседних регионов и Германии.

Кроме традиционных составляющих праздника — выставки сельхозтехники, мастер-классов, ярмарки, концерта — будут и новые. Например, конкурс трактористов и заезды на квадроциклах.

Также в рамках «Дня поля» пройдет целый ряд круглых столов. Потенциальным инвесторам предложат варианты выгодного сотрудничества с нашим регионом. Планируется обсудить и дальнейшее развитие органического земледелия.

«Органическому земледелию будет отведен отдельный круглый стол с привлечением федеральных специалистов и практиков, которые в нашем регионе уже реализуют это направление. Мы в Ярославской области пионеры в этом направлении. Уже разработан ГОСТ в органическом земледелии. Есть вопросы в господдержке. Формы этой поддержки и будут рассмотрены на форуме»,— рассказал Сергей Камышенцев – исполняющий обязанности директора Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

Автор – Елена Денисова