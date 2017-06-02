В Ярославской области открылась новая пожарная часть. Такого события
Без защиты местные жители находились почти год. Теперь огнеборцы смогут прикрыть
Кроме того, учреждение получило лицензию
«Впервые
В Ярославской области открылась новая пожарная часть. Такого события
Без защиты местные жители находились почти год. Теперь огнеборцы смогут прикрыть
Кроме того, учреждение получило лицензию
«Впервые
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