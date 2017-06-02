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Пятница, 02 Июнь 2017 17:53

В поселке Борок Ярославской области появилась собственная пожарная часть

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В Ярославской области открылась новая пожарная часть. Такого события в регионе не было давно. Торжественная церемония состоялась в поселке Борок Некоузского района.

Без защиты местные жители находились почти год. Теперь огнеборцы смогут прикрыть от пожаров и чрезвычайных ситуаций две больницы, 4 культурных центра, 3 детских сада, 4 школы, музеи, институты, храмы и жилые дома. С огнем будут бороться 10 человек личного состава. В помощь у пожарных одна спецмашина и все необходимое оборудование. Спасатели смогут помогать людям, в том числе в ДТП.

Кроме того, учреждение получило лицензию на промышленный альпинизм и водолазные работы.

«Впервые за несколько лет на территории Ярославской области происходит открытие новой пожарной части. И это знаковое событие, что происходит у нас в Некоузском районе, в Веретейском сельском поселении поселке Борок»,— сказал Сергей Некрутов — глава Некоузского муниципального района.

Автор — Захар Акопов

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