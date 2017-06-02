Вся Стрелка как на ладони.В Ярославле появился первый стационарный смотровой бинокль. Полутонную современную конструкцию 20-тикратного увеличения установили в одномиз самых красивых мест набережной —на верхнем ярусе Стрелки. Башня бинокля имеет поворот в 360 градусов, а в ближайшем будущем установку оснастят аудиогидом, который синхронизируют с изображением.
В течение лета в городе появятся еще два смотровых бинокля —в районе Речного вокзала и на Тверицкой набережной.
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