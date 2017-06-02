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Пятница, 02 Июнь 2017 14:57

На Стрелке в Ярославле установили смотровой бинокль

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Медиа

Вся Стрелка как на ладони. В Ярославле появился первый стационарный смотровой бинокль. Полутонную современную конструкцию 20-тикратного увеличения установили в одном из самых красивых мест набережной — на верхнем ярусе Стрелки. Башня бинокля имеет поворот в 360 градусов, а в ближайшем будущем установку оснастят аудиогидом, который синхронизируют с изображением.

В течение лета в городе появятся еще два смотровых бинокля — в районе Речного вокзала и на Тверицкой набережной.

Автор — Марина Ромакина

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