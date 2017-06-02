3 июня на берегу Волги в Центре «Демино» состоится Благотворительный мотопраздник «Медвежий Угол» – 2017. Из спортивныхсостязаний — гонки по пересеченной местности, мини-драг рейсинг, турнир по волейболу. Не менее зрелищными обещают быть ретро-шоу, конкурсы на лучший выхлоп, костюм, аэрографию и другие байкерские забавы. А на финалмотопраздника —рок-концерти салют.
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