Актуальные темы

Пятница, 02 Июнь 2017 11:45

Благотворительный мотопраздник «Медвежий Угол» пройдет в Рыбинском районе

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

3 июня на берегу Волги в Центре «Демино» состоится Благотворительный мотопраздник «Медвежий Угол» – 2017. Из спортивных состязаний — гонки по пересеченной местности, мини-драг рейсинг, турнир по волейболу. Не менее зрелищными обещают быть ретро-шоу, конкурсы на лучший выхлоп, костюм, аэрографию и другие байкерские забавы. А на финал мотопраздника — рок-концерт и салют.

Автор – Наталья Стародынова

Прочитано 39 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Тротуар, двор
5
0
0
дом 4 дня без газа
21
1
0
Сточные воды села в реку
32
1
0
Отсутствует дорожное покрытие
49
6
0
Все новости

день поля 2

Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ 1

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан