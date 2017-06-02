В Переславле 3 июня стартует марафон «Александровские версты» «Бегом по Золотому кольцу». Основная часть маршрута пройдет по берегу Плещеева озера и историческим местам, связанным с именем Александра Невского. Запланированы дистанции в 3, 10, 21 и42 километра. Будут организованы также детские маршруты и забеги для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Старт и финиш —на Народной площади. Для гостейи участников спортивного праздника подготовлена культурно-развлекательная программа.
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