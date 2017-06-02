В Переславле 3 июня стартует марафон «Александровские версты» «Бегом по Золотому кольцу». Основная часть маршрута пройдет по берегу Плещеева озера и историческим местам, связанным с именем Александра Невского. Запланированы дистанции в 3, 10, 21 и 42 километра. Будут организованы также детские маршруты и забеги для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Старт и финиш — на Народной площади. Для гостей и участников спортивного праздника подготовлена культурно-развлекательная программа.

Автор – Наталья Стародынова