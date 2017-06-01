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Четверг, 01 Июнь 2017 21:06

Ярославские рабочие нашли новый способ удаления дорожной разметки

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Изящный способ избавиться от разметки нашли в Ярославле. Рабочим, по всей видимости, пластиковые полосы на асфальте поддавались с трудом. И они решили взять в руки топор. На видео, которое снял мобильный репортер, видно, как мужчины в оранжевых жилетах энергично отковыривают прерывистую линию на дороге.

А мы напоминаем: если интересные события попали в объектив и ваших видеокамер, телефонов или видеорегистраторов, присылайте ролики на наш сайт vesti-yaroslavl.ru, размещайте в разделе «Мобильный репортер» и смотрите их по пятницам на телеканале «Россия 24». Новый выпуск уже завтра в 19.00.

Автор — Анна Мельник

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