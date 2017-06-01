Изящный способ избавиться от разметки нашли в Ярославле. Рабочим, по всей видимости, пластиковые полосы на асфальте поддавались с трудом. И они решили взять в руки топор. На видео, которое снял мобильный репортер, видно, как мужчины в оранжевых жилетах энергично отковыривают прерывистую линию на дороге.

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