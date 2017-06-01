Наш телеканал запускает новый проект «Я люблю Россию». Принять участие в нем может каждый. Достаточно лишь записать видеоролик о том, как вы любите свою страну. Также вы можете поздравить всех с Днем России.

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Прием работ завершится 9 июня.