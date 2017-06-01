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Четверг, 01 Июнь 2017 17:34

Проект «Я люблю Россию»

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Медиа

Наш телеканал запускает новый проект «Я люблю Россию». Принять участие в нем может каждый. Достаточно лишь записать видеоролик о том, как вы любите свою страну. Также вы можете поздравить всех с Днем России.

Видео отправляйте на электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прием работ завершится 9 июня.

Авторы лучших поздравлений станут гостями нашей телерадиокомпании. Смогут увидеть, как создаются новости и сами примут участие в этом процессе.

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