Эта авария не закончилась трагедией лишь благодаря бдительности водителя.
По словам очевидцев, в районе10 часовна Полушкиной роще владелец большегруза, пытаясь уйти от столкновения с «Фольксвагеном», свернул в сторонуи въехалв забор торгового центра. Из-за этого манёвра пострадали только ограда и самосвал.Ему теперь необходим дорогостоящий ремонт. А вот водители грузовика и иномарки отделались испугом.
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