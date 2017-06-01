Эта авария не закончилась трагедией лишь благодаря бдительности водителя.

По словам очевидцев, в районе 10 часов на Полушкиной роще владелец большегруза, пытаясь уйти от столкновения с «Фольксвагеном», свернул в сторону и въехал в забор торгового центра. Из-за этого манёвра пострадали только ограда и самосвал. Ему теперь необходим дорогостоящий ремонт. А вот водители грузовика и иномарки отделались испугом.