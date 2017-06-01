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Четверг, 01 Июнь 2017 17:30

В Ярославле самосвал въехал в забор торгового центра

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Эта авария не закончилась трагедией лишь благодаря бдительности водителя.

По словам очевидцев, в районе 10 часов на Полушкиной роще владелец большегруза, пытаясь уйти от столкновения с «Фольксвагеном», свернул в сторону и въехал в забор торгового центра. Из-за этого манёвра пострадали только ограда и самосвал. Ему теперь необходим дорогостоящий ремонт. А вот водители грузовика и иномарки отделались испугом.

Автор — Захар Акопов

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