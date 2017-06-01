В нашем городе могут расположиться тренировочные базы лучших команд мира. В конце июня начнется реконструкция двух стадионов. На «Славнефти» предстоит построить новые раздевалки, пресс-центр, постелить современный натуральный газон и создать систему безопасности.

Что касается «Шинника», то здесь полностью обновят поле, системы дренажа, подогрева. Общая сумма средств федерального бюджета составит почти 300 млн рублей. Кроме того, дополнительные деньги выделит и городская казна.

«Мы на следующий год будем планировать бюджет города Ярославля с учетом того, что здесь будет проходить масштабная реконструкция. Безусловно, дорожки мы будем приводить в порядок. Сиденья для болельщиков частично пойдут под замену, те, которые уже пришли в негодность. В целом будем индивидуально подходить к каждой мелочи на стадионе»,— рассказал Иван Лилеев — заместитель мэра города Ярославля по социальной политике.