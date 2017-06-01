В нашем городе могут расположиться тренировочные базы лучших команд мира.
Что касается «Шинника», то здесь полностью обновят поле, системы дренажа, подогрева. Общая сумма средств федерального бюджета составит почти
«Мы
В нашем городе могут расположиться тренировочные базы лучших команд мира.
Что касается «Шинника», то здесь полностью обновят поле, системы дренажа, подогрева. Общая сумма средств федерального бюджета составит почти
«Мы
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)