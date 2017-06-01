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Четверг, 01 Июнь 2017 14:41

Ярославцы пожаловались на перебои с льготными лекарствами

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Медиа

Одной из острых проблем в здравоохранении остаются перебои с льготными лекарствами. Часто люди отказываются от права на бесплатные препараты и покупают их на собственные средства.

У Людмилы Павлик — болезнь Паркинсона. Необходимые лекарства ей нужно принимать ежедневно. По закону препараты Людмиле Михайловне должны выдавать бесплатно. Вот только получать их становится все труднее.

«Приходится за свои деньги покупать. Мало того, что у меня оформлено бесплатно. Я за свои деньги хожу и покупаю. Статинов тоже сейчас нет. Лекарство, которое от давления дают — не помогает»,— пожаловалась Людмила Павлик.

Кроме того, имея инвалидность, Людмиле Михайловне нужно постоянно доказывать свое право на бесплатные таблетки. Трижды в год женщина обязана оформлять документы на получение препарата. Из-за постоянной волокиты многие отказываются от неудобных льгот.

«Что в списке есть — мне они не подходят. Которые мне нужны — их в списке нет»,— отметил Борис Дубинин.

Ситуация с льготными лекарствами продолжает оставаться сложной. В некоторых случаях с помощью депутатов Государственной Думы удаётся добиться решения проблемы. Сейчас государственные аптеки решили поддержать и на законодательном уровне.

«Был принят очень важный закон в третьем чтении. Он будет работать. Государственные и муниципальные аптеки выделяются в отдельную категорию, и будут иметь преимущества по сравнению с частными. Будут закупать необходимые препараты по упрощенной системе»,— сообщил Александр Грибов — депутат Государственной Думы.

В итоге новый закон должен повлиять на снижение цен в коммерческих аптеках.

Юлия Мещерякова, Артем Геворкян

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