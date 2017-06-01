Одной
У Людмилы
«Приходится
Кроме того, имея инвалидность, Людмиле Михайловне нужно постоянно доказывать свое право
«Что
Ситуация
«Был принят очень важный закон
В итоге новый закон должен повлиять
Юлия Мещерякова, Артем Геворкян
Одной
У Людмилы
«Приходится
Кроме того, имея инвалидность, Людмиле Михайловне нужно постоянно доказывать свое право
«Что
Ситуация
«Был принят очень важный закон
В итоге новый закон должен повлиять
Юлия Мещерякова, Артем Геворкян
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