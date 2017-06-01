О проблемах с обеспечением льготными препаратами граждан речь сегодня пойдет в программе «Депутатский запрос» на «Радио России. Ярославль». Почему до сих пор проблемы с поставкой лекарств в регионе не решены, и как складывается цена на медицинские препараты. На эти и другие вопросы в прямом эфире в 18:10 ответят депутат Государственной Думы Александр Грибов и руководитель Росздравнадзора по Ярославской области Татьяна Замиралова.

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