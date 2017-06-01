Актуальные темы

Четверг, 01 Июнь 2017 14:43

Анонс программы «Депутатский запрос» на 1 июня

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

О проблемах с обеспечением льготными препаратами граждан речь сегодня пойдет в программе «Депутатский запрос» на «Радио России. Ярославль». Почему до сих пор проблемы с поставкой лекарств в регионе не решены, и как складывается цена на медицинские препараты. На эти и другие вопросы в прямом эфире в 18:10 ответят депутат Государственной Думы Александр Грибов и руководитель Росздравнадзора по Ярославской области Татьяна Замиралова.

Свои вопросы можете задать по телефону 73-27-64.

Прочитано 30 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Тротуар, двор
1
0
0
дом 4 дня без газа
20
1
0
Сточные воды села в реку
29
1
0
Отсутствует дорожное покрытие
46
5
0
Все новости

день поля 2

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан