О проблемах с обеспечением льготными препаратами граждан речь сегодня пойдет в программе «Депутатский запрос» на «Радио России. Ярославль». Почему до сих пор проблемы с поставкой лекарств в регионене решены,и как складывается цена на медицинские препараты. На этии другие вопросы в прямом эфире в 18:10 ответят депутат Государственной Думы Александр Грибов и руководитель Росздравнадзора по Ярославской области Татьяна Замиралова.
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