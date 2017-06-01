1 июня — День защиты детей. Первый праздник лета юные ярославцы вновь отметили в цирке. 1600 ребят, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, приемные, малообеспеченные и многодетные семьи из всех без исключения муниципальных районов области сегодня получили приглашение на цирковое представление.

«Сегодня 1 июня — чудесный праздник, который, с одной стороны, напоминает взрослым, что дети — это наша забота и наша обязанность, мы должны сделать все, чтобы наши детки были здоровыми, счастливыми, красивыми, творческими и нравственными. А с другой — это, конечно, очередной повод сделать для них очень хороший праздник, который в рамках программы «Семья и дети Ярославии» им дарит Дмитрий Юрьевич Миронов»,— рассказала Марина Башмашникова — начальник Управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области.

Автор – Марина Ромакина