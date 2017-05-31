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Среда, 31 Май 2017 14:46

Единый госэкзамен по базовой математике сдали более 4000 выпускников региона

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Более 4000 тысяч 11-классников из нашего региона сдали первый обязательный госэкзамен по математике, базовый уровень. Были открыты 53 пункта сдачи ЕГЭ. Выполнить нужно было 20 заданий. Работы оценят по пятибалльной шкале. Для успешной сдачи школьникам достаточно набрать три балла. А тем, кому нужен не только аттестат, но и результаты для поступления в вузы, придется сдать профильный уровень математики. Экзамен состоится в пятницу.

«Математика уже второй год сдается, как на базовом, так и на профильном уровне. Это зависит от того, необходим результат по математике для поступления в высшие учебные заведения или нет. Вместе с тем, ребята имеют право сдавать математику и на базовом, и на профильном уровне. Таким правом воспользовалось более половины выпускников», – рассказала Ирина Лобода — директор департамента образования Ярославской области.

Автор — Арсений Кондратьев

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