Первая в очереди на обновление — ярославская школа № 43. Учебному заведению — 80 лет. Школьников — около тысячи. Они вынуждены учиться в две смены. Решит проблему новый корпус с актовым залом и столовой. Он будет рассчитан на 180 учеников и построен рядом с существующим. Контракт с подрядчиком заключат 9 июня. Стоимость работ по смете — 170 миллионов рублей.

«Это будет четырехэтажное здание с теплым переходом, т. е. фактически школа получит второе здание без прерывания учебного процесса. Хорошее решение, которое в послужит опытом для дальнейших реконструкций других школ»,— отметил Михаил Кудряшов — главный архитектор Ярославской области.