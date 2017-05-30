Первая в очередина обновление — ярославская школа № 43. Учебному заведению —80 лет.Школьников — около тысячи. Они вынуждены учиться в две смены. Решит проблему новый корпус с актовым залом и столовой.Он будет рассчитан на 180 ученикови построен рядом с существующим. Контракт с подрядчиком заключат 9 июня. Стоимость работ по смете —170 миллионов рублей.
«Это будет четырехэтажное здание с теплым переходом, т. е. фактически школа получит второе здание без прерывания учебного процесса. Хорошее решение, которое в послужит опытом для дальнейших реконструкций других школ»,— отметил Михаил Кудряшов — главный архитектор Ярославской области.
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