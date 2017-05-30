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Вторник, 30 Май 2017 14:24

Фрунзенский район признан лучшим по благоустройству в Ярославле

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В Ярославле подвели итоги смотра-конкурса. Комиссия оценила дворы и улицы в разных уголках Ярославля. В результате Фрунзенский район набрал 4,4 балла из пяти возможных. Ревизоры отметили количество и состояние клумб и газонов, содержание детских площадок и мест отдыха, контейнерных площадок.

На втором месте — Заволжский район.

Автор — Анна Харитонова

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