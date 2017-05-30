В Ярославле подвели итоги смотра-конкурса. Комиссия оценила дворы и улицыв разных уголках Ярославля. В результате Фрунзенский район набрал 4,4 балла из пяти возможных. Ревизоры отметили количество и состояние клумб и газонов, содержание детских площадок и мест отдыха, контейнерных площадок.
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