В Ярославле подвели итоги смотра-конкурса. Комиссия оценила дворы и улицы в разных уголках Ярославля. В результате Фрунзенский район набрал 4,4 балла из пяти возможных. Ревизоры отметили количество и состояние клумб и газонов, содержание детских площадок и мест отдыха, контейнерных площадок.

На втором месте — Заволжский район.