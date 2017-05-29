В Ярославской лакокрасочной компании поздравления принимали без отрыва от производства. Чем живут сегодня сотрудники предприятия? — расскажем прямо сейчас.

Основное направление деятельности Ярославской лакокрасочной компании — изготовление и поставка лакокрасочных материалов индустриального назначения для автомобильной промышленности, железнодорожного транспорта, крупногабаритной техники. Ассортимент компании постоянно пополняется и другими красками специального назначения, в том числе для дорожной разметки, антикоррозионной и огнезащитной обработки. Вся продукция проходит строжайшую проверку, в том числе и повторные испытания уже на предприятиях заказчика.

«Основным принципом нашей работы с заказчиком является выполнение его требований, существующих на сегодняшний день, и возможность удовлетворения его ожиданий»,— рассказала Елена Феофанова — директор по управлению качеством.

А это значит — необходимо постоянно совершенствовать технологии изготовления, используя инновационные методики, тщательно подходить к выбору компонентов, чтобы получить наилучший результат, учитывая климатические условия и особенности эксплуатации разных регионов. Именно поэтому на предприятии особое внимание уделяют качеству сырья, как импортного, так и отечественного.

Еще одним из критериев успешной работы является и постоянное повышение квалификации. Из 270 сотрудников более 100 имеют высшее специальное образование, много молодежи.

«Производство — это очень хорошая школа для начинающих специалистов. То есть это обучение непосредственно на рабочем месте, втягивание в процесс»,— поделилась Оксана Махаева — ведущий специалист по охране окружающей среды.

Особая гордость компании — трудовые династии. В День химика лучших сотрудников отметили грамотами и благодарственными письмами.

«Все мы отдали часть своей жизни этой профессии, этой науке. И я надеюсь, что многие, во всяком случае, я точно, не жалеют об этом»,— поделился Александр Шуранов — председатель Совета директоров Ярославской лакокрасочной компании.