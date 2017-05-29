В регионе прошла репетиция выборов, которые состоятся осенью.

— Если давление в норме, значит у вас хороший участок.

В кабинет здоровья Валентин Николаевич Петров зашел уже после отметки в бюллетене. В школу № 4 пришел с женой рано утром. Впереди дачные работы, и измерить давление, считает пенсионер, лишним не будет. Работу избирательного участка оценивает на 5.

«Нет этой тесноты, толчеи, когда столы поставлены, не знаешь, как пробиться. Все здесь, сюда приятно зайти, а нет ли тут буфета?»,— отметил Валентин Петров.

Ярославцы выбирали тех, кто пойдет на выборы в муниципалитет города. Голосование рейтинговое — избиратели могли отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам. 49 избирательных участков, по 2–3 в каждом районе города, открылись ровно в 8.00.

«Сейчас, в 8 утра, на участках в основном население взрослое. Я думаю, что к обеду молодежь раскачается после вчерашнего Дня города»,— поделилась Юлия Миронова — участник предварительного народного голосования «Единой России».

Все ярославские участки оборудованы видеонаблюдением. Кроме того, за процессом внимательно следят наблюдатели.

28 мая — единый день предварительного народного голосования не только в областном центре, но и в 6 районах региона. В Гаврилов-Ямском, Даниловском, Ростовском, Тутаевском, Угличском и Ярославском выбирали кандидатов на предстоящие выборы глав сельских поселений и депутатов муниципальных советов.

«На 13.00 у нас высокая явка. У нас уже 450 человек проголосовало. Это говорит о том, что все люди заинтересованы в том, кто у нас будет глава поселения»,— рассказал Андрей Шатский — участник предварительного народного голосования «Единой России».

20.00 — участки закрываются, начинается подсчет голосов. Еще через час — телемост с Москвой. Дмитрий Медведев отметил, что предварительное голосование прошло на высоком уровне.

«Предварительное голосование по выборам в законодательные собрания, по выборам в городские законодательные органы центров субъектов федерации у нас состоялось. И хочу поблагодарить наших граждан и всех, кто организовывал это мероприятие»,— отметил Дмитрий Медведев — председатель Правительства РФ.

Правом выбора воспользовались более 22,5 тысяч человек. Явка составила 4.71%.

«Участвовали в предварительном голосовании порядка 120 кандидатов по различным уровням. Самые большие конкурентные выборы — в муниципалитет города Ярославля. Положительно я бы отметил, что выборы прошли без существенных замечаний. В целом мы смогли отобрать наиболее достойных, качественных кандидатов»,— рассказал Михаил Боровицкий — секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия».

Окончательные итоги голосования по определению кандидатов в муниципалитет города будут озвучены 30 мая.

Анна Мельник, Артем Геворкян