В регионе прошла репетиция выборов, которые состоятся осенью.
— Если давление
В кабинет здоровья Валентин Николаевич Петров зашел уже после отметки
«Нет этой тесноты, толчеи, когда столы поставлены,
Ярославцы выбирали тех, кто пойдет
«Сейчас, в
Все ярославские участки оборудованы видеонаблюдением. Кроме того,
28
«На 13.00
«Предварительное голосование по выборам
Правом выбора воспользовались более 22,5 тысяч человек.
«Участвовали
Окончательные итоги голосования по определению кандидатов
Анна Мельник, Артем Геворкян