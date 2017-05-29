Зима в этом году уходить не желает.В регионе вновь похолодало. В Некрасовском районе шел снег, хотя и небольшой.Но для последних чисел мая такие осадки — явление необычное.
В МЧС предупреждают об усилении ветра до 15–17 метровв секунду и о вероятности гроз. В связис этим спасатели прогнозируют возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач, падением деревьев, обрушением слабо укрепленных конструкций. Будьте осторожны!
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