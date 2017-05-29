Зима в этом году уходить не желает. В регионе вновь похолодало. В Некрасовском районе шел снег, хотя и небольшой. Но для последних чисел мая такие осадки — явление необычное.

В МЧС предупреждают об усилении ветра до 15–17 метров в секунду и о вероятности гроз. В связи с этим спасатели прогнозируют возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач, падением деревьев, обрушением слабо укрепленных конструкций. Будьте осторожны!