Многочасовой хоровой марафон, самый масштабный пленэр
«Рисуем набережную. Рисуем так просто, как умеем. Очень приятный выходной день. Семьи
Здесь профессиональные художники
Но большинство выбирали сюжет для рисунка более вдумчиво.
«Волгу рисуют, любимые архитектурные памятники, Успенский собор, конечно.
Легкие взмахи
«Сильные ребята.
Силой меряются и
«Я очень довольна тем, что выступают коллективы, детские коллективы, детская школа. Сейчас взрослые. Такие хоры прекрасные, настроение
Музыкальные эксперименты ставят и
«Очень неудобно, потому что
Ажурный
«Каждый год приносит нам новые метры длинного шарфа.
До мирового многокилометрового рекорда еще далеко, зато планы