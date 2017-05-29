Многочасовой хоровой марафон, самый масштабный пленэр и двухсотметровый вязаный шарф. В День города в Ярославле поставили сразу несколько рекордов. Гуашь, акварель, пастель, карандаши цветные и обычные. Ярославская Стрелка стала огромной мастерской. Количество художников рекордное — больше 2000.

«Рисуем набережную. Рисуем так просто, как умеем. Очень приятный выходной день. Семьи выбрались»,— сказала Анна Оловянишникова.

Здесь профессиональные художники и новички. Кто-то к большому пленэру готовился и привез целый арсенал красок, у кого-то из всего оборудования — только горячее желание рисовать. Помогают организаторы. Участникам выдают набор для пленэра и карандаш. Каждый рисует, как может и что видит. Ограничений нет никаких.

Но большинство выбирали сюжет для рисунка более вдумчиво. За полтора часа с задачей справились более трехсот художников.

«Волгу рисуют, любимые архитектурные памятники, Успенский собор, конечно. Вот видите, как на маленького ребенка произвело впечатление золото, горящее на солнце. Коровники, фонтаны. Всё рисуют. Самолеты, которые летали сейчас»,— рассказала Галина Тюкина — организатор акции «Большой пленэр».

Легкие взмахи кисточкой — не для тех, кто собрался у Речного вокзала. Здесь ворочают каменные шары и многокилограммовые покрышки. Москва, Саратов, Севастополь, Ухта, Ярославль — 12 самых сильных людей ставят новые экстремальные рекорды. Вес снарядов — до 170 килограммов. «Золото» — у атлета из Донецка.

«Сильные ребята. Было соперничество, была интересная борьба сегодня. Очень красивый город у вас. Надеюсь, еще пригласят. С удовольствием приеду»,— сказал Сергей Романчук — победитель турнира по силовому экстриму, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.

Силой меряются и на улице Кирова. Силой голоса. Три часа песенных баталий без перерыва. В рекордном хоровом марафоне участвуют 8 ярославских коллективов. Сцены нет, вся улица — огромный танцпол.

«Я очень довольна тем, что выступают коллективы, детские коллективы, детская школа. Сейчас взрослые. Такие хоры прекрасные, настроение отличное»,— отметила Елена Кузьмина.

Музыкальные эксперименты ставят и в Музее истории города. Утепляют саксофон.

«Очень неудобно, потому что у него столько кнопочек. Такой изящный инструмент»,— сказала Ольга Козырева.

Ажурный чехол — подарок джазовому коллективу от участников еще одного ярославского рекорда. Здесь вяжут самый длинный шарф. Каждый добавляет по сантиметру, два, десять — сколько сможет. Техника значения не имеет. Для тех, кто никогда не держал в руках спицы — мастер-классы от профессионалов. Работа над рекордным полотнищем длится уже два года.

«Каждый год приносит нам новые метры длинного шарфа. Уже больше 23 метров у нас есть»,— отметила Галина Андреева — председатель Ремесленной палаты Ярославской области.

До мирового многокилометрового рекорда еще далеко, зато планы на следующий День города уже определены.