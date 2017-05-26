Как в Ярославле отпраздновали День Победы, сколько человек собрал бессмертный полк? И почему так часто 9 мая можно было встретить молодых людей с георгиевскими лентами, гвоздиками и в синих безрукавках? Кто онии какие функции выполняли, узнаете в новом выпуске программы «Россия молодая». 27 мая расскажем и о том, как ярко провести это лето, научиться чему-то интересному, найти новых друзей и просто отдохнуть.
Смотрите новый выпуск 27 мая в 8.45 на телеканале «Россия 1».
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