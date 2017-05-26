Сколько нужно предписаний и административных дел, чтобы починить небольшой участок дороги? Зачем к инспекторам областного ГИБДД на этой неделе присоединились священники Ярославской епархии? И как дорожная полиция готовится ко Дню города?

Об этом и многом другом смотрите в программе «Регион 76» 27 мая в 9:00 на телеканале «Россия 1».