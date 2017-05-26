Сотрудникам Центра гражданской защиты в Заволжском районе пришлось помогать необычному гражданину. Молодой человек залез на цветочный ящик за окном своей квартиры и отказывался возвращаться домой. На карнизе мужчина спасался от видимого только ему врага.

Очевидцы вызвали спасателей, медиков и полицию. После долгих уговоров, которые не возымели действия, было решено вскрыть дверь в квартиру. Тогда медики проникли в квартиру и увезли мужчину в стационар для обследования.

Позже помощь спасателей понадобилась десятилетнему мальчику, который провалился сквозь крышу вспомогательной постройки во дворе. Ключей от здания не нашли. Поэтому специалисты с помощью альпинистского снаряжения проникли к пострадавшему через крышу. У подростка оказался перелом бедра. С места ЧП его эвакуировали на машине скорой помощи.