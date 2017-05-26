Актуальные темы

Пятница, 26 Май 2017 17:31

В Ярославле мужчина вылез из окна, убегая от невидимого врага

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Сотрудникам Центра гражданской защиты в Заволжском районе пришлось помогать необычному гражданину. Молодой человек залез на цветочный ящик за окном своей квартиры и отказывался возвращаться домой. На карнизе мужчина спасался от видимого только ему врага.

Очевидцы вызвали спасателей, медиков и полицию. После долгих уговоров, которые не возымели действия, было решено вскрыть дверь в квартиру. Тогда медики проникли в квартиру и увезли мужчину в стационар для обследования.

Позже помощь спасателей понадобилась десятилетнему мальчику, который провалился сквозь крышу вспомогательной постройки во дворе. Ключей от здания не нашли. Поэтому специалисты с помощью альпинистского снаряжения проникли к пострадавшему через крышу. У подростка оказался перелом бедра. С места ЧП его эвакуировали на машине скорой помощи.

Автор — Андрей Детцель

Прочитано 90 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
дом 4 дня без газа
7
1
0
Сточные воды села в реку
11
1
0
Отсутствует дорожное покрытие
14
2
0
новый дизайн ларьков в зоне Юнеско г. Ярославля
55
2
0
Все новости

день поля 2

я россия

ДЕНЬ ГОРОДА

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан