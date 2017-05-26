Сотрудникам Центра гражданской защиты
Очевидцы вызвали спасателей, медиков
Позже помощь спасателей понадобилась десятилетнему мальчику, который провалился сквозь крышу вспомогательной постройки
Сотрудникам Центра гражданской защиты
Очевидцы вызвали спасателей, медиков
Позже помощь спасателей понадобилась десятилетнему мальчику, который провалился сквозь крышу вспомогательной постройки
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