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Пятница, 26 Май 2017 12:14

В Мемориальном Доме-музее Л. В. Собинова пройдет «Сиреневый вечер»

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«Сиреневый вечер» состоится 26 мая в Мемориальном Доме-музее Л. В. Собинова. Событие посвящено празднованию юбилейной даты.

26 мая исполняется 145 лет со Дня рождения великого тенора Леонида Собинова. Гости смогут посмотреть Дом-музей семьи. Узнают о новой выставке, которая откроется в начале июня. Она подготовлена совместно с большим театром России, на сцене которого выступал оперный певец. Также состоится концерт русских романсов. Похожие музыкальные вечера с песнями под гитару являлись традицией семьи Собиновых.

Автор — Ольга Зубкова

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