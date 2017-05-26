«Сиреневый вечер» состоится 26 мая в Мемориальном Доме-музее Л. В. Собинова. Событие посвящено празднованию юбилейной даты.

26 мая исполняется 145 лет со Дня рождения великого тенора Леонида Собинова. Гости смогут посмотреть Дом-музей семьи. Узнают о новой выставке, которая откроется в начале июня. Она подготовлена совместно с большим театром России, на сцене которого выступал оперный певец. Также состоится концерт русских романсов. Похожие музыкальные вечера с песнями под гитару являлись традицией семьи Собиновых.