26 мая исполняется 145 летсо Дня рождения великого тенора Леонида Собинова. Гости смогут посмотреть Дом-музей семьи. Узнают о новой выставке, которая откроется в начале июня. Она подготовлена совместно с большим театром России, на сцене которого выступал оперный певец. Также состоится концерт русских романсов. Похожие музыкальные вечера с песнями под гитару являлись традицией семьи Собиновых.
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