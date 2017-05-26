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Пятница, 26 Май 2017 11:59

Директор Волковского театра Юрий Итин помещен под домашний арест

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Директор театра имени Волкова Юрий Итин помещен под домашний арест. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.

Напомним, Юрий Итин стал фигурантом дела о хищении 200 миллионов рублей. События не связаны с его работой в Ярославле. Уголовное дело возбудил Следственный комитет по городу Москве. Как сообщалось ранее, лицами из числа руководства некоммерческой организации «Седьмая студия» с 2011 по 2014 годы были похищены около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Задержаны подозреваемые — бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер этой организации Нина Масляева.

Следствие просило заключить подозреваемых под стражу. В итоге задержание Масляевой продлено на 72 часа. В отношении Юрия Итина судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Следственный комитет.

Автор — Владимир Веселовский

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