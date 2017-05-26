Директор театра имени Волкова Юрий Итин помещен под домашний арест. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.
Напомним, Юрий Итин стал фигурантом дела
Следствие просило заключить подозреваемых под стражу.
Директор театра имени Волкова Юрий Итин помещен под домашний арест. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.
Напомним, Юрий Итин стал фигурантом дела
Следствие просило заключить подозреваемых под стражу.
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