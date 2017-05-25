Лосят, которым несколько недель от роду, сегодня передали в Ярославский зоопарк. Доня и Стёпа не понимают, что живут в неволе и считают людей своими родителями. Как малышей поднимают на ноги приёмные мамы, выяснила Зоя Рыжкова.

Лосенок Стёпа увидел в лесу человека и, решив что это мама, пошел за ним. В итоге животное оказалось в деревне в Даниловском районе. Доня — из Ярославского района. Дачники отбили её у стаи бродячих собак и сообщили специалистам Департамента охраны окружающей среды, которые и передали малышей в зоопарк. Людей лосята не боятся и считают своими родителями. Кормят лосят из бутылочки. Первую неделю после рождения лосята не отличают своих от чужих и из-за своей детской доверчивости могут потеряться.

«Он ничему не обучен, первый же движущийся предмет для него становится мамой и он за ним идет, ни в коем случае не надо их трогать, пытаться подкормить»,— рассказал Сергей Громов — главный специалист отдела охотничьего надзора Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Где мамы лосят неизвестно, но после знакомства с человеком вернуться в лес они уже не смогут. Теперь в зоопарке им создают условия максимально приближенные к естественным.

«Режим кормления 8 раз в сутки, включая ночные кормления. Примерно 250 мл на 1 кормление. В природе лосиха кормит лосят часто, но понемногу»,— рассказала Оксана Соколова — главный ветеринарный врач Ярославского зоопарка.

Кроме того, насколько это возможно, лосят оберегают от стресса. Живут они в отдельном вольере, вдали от посетителей, а кормит их один и тот же человек.

Зоя Рыжкова, Артем Геворкян