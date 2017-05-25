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Четверг, 25 Май 2017 21:01

В Ярославской области появятся 76 площадок для массового дворового спорта

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Рукоходы, турники, скамейки для пресса. 76 площадок для массового дворового спорта появятся в Ярославской области в ближайшие 2 месяца. Новую инициативу главы региона Дмитрия Миронова «Мы выбираем спорт» презентовали сегодня на закрытии сезона студенческого спорта в Ярославле.

На недостаток оборудованных уличных городков Дмитрий Миронов не раз указывал во время рабочих поездок по области. На просьбу главы региона помочь с приобретением площадок откликнулся крупный бизнес. Многофункциональные спортплощадки будут установлены во всех муниципальных районах области. Где именно — решат люди.

«Конкретное голосование будет идти на сайте губернатора Ярославской области. Например, в Ярославле будут установлены условно, несколько спортивных городков. Для этого будут выделены несколько площадок. Люди укажут сами, где наиболее удобно. Именно там они и будут установлены»,— отметил Александр Сорокин —  директор Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Ярославской области.

Голосование начнется уже в понедельник и продлится до 25 июня. В планах у Правительства области каждый год увеличивать количество таких площадок в регионе.

В ходе мероприятия во Дворце молодежи закрыли спортивный молодежный сезон. За успехи в крупных соревнованиях наградили 9 лучших студенческих команд, активистов спортивных проектов и коллективы учебных заведений.

«Универсиада, Спартакиада — там всегда между учебными заведениями идет борьба из года в год. Мы иногда меняем основные виды, которые входят в Универсиаду и Спартакиаду. Мы включаем туда наиболее культивируемые у нас в Ярославской области. Но пока, по традиции ЯрГУ имени Демидова у нас лидирует»,— рассказала Анна Иванова — президент НП «Спортивный клуб «Буревестник — Верхняя Волга». Автор — Андрей Детцель

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