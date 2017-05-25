Строительство школы в Вощажниково, чистая вода и поддержка детского спорта. Дмитрий Миронов сегодня побывал с рабочим визитом в Борисоглебском районе. Чем областные власти готовы помочь? И какие перспективы ждут район в ближайшем будущем? — расскажет Анна Харитонова.

Самодельные биты, теннисные мячи и опытный наставник — этого достаточно, чтобы вырастить чемпионов. Русскую лапту называют одним из самых экономичных видов спорта. Ребята из Борисоглебского клуба занимаются в обычном школьном спортзале. 36 мастеров спорта, 7 чемпионов России, призеры международных соревнований — это результаты последних лет.

«В поселке у нас мало чем можно таким заниматься, а это помимо того, что хорошая физическая подготовка, еще и возможность выезжать на соревнования разного уровня»,— рассказал Илья Козлов — спортсмен.

Правда, обходятся такие поездки недешево. За тренировкой ребят наблюдает глава региона и дает поручение — команду поддержать.

«Мы поддержим, конечно. Надо подключаться. Тем более, что уже есть и опыт, и чемпионские звания. Желаю вам спортивных успехов, побед, в такой замечательной старорусской командной игре»,— сказал Дмитрий Миронов.

А тем временем, за пределами спортзала прозвучал последний звонок. Для этих ребят школа позади, а кому-то только предстоит сесть за парты. Но в селе Вощажниково места для учеников не хватает. Занятия идут в столетнем здании. Об этом говорили на встрече с общественностью. И, кажется, появились варианты решения.

«Как раз инвестор, с которым мы очень долго общались, прислал вчера документы, я их Дмитрию Юрьевичу передам, что они готовы построить»,— рассказал Владимир Попов — глава Борисоглебского МР.

«Максим Александрович, я попрошу, подключитесь, потому что там есть вопросы по прохождению этих документов и выработке дорожной карты. Затягивать не надо»,— сказал Дмитрий Миронов.

Еще одна давняя проблема — вода, которая жителям Борисоглебского поступает прямо из подземных источников и не соответствует нормам.

«Разрабатывается единая комплексная региональная программа по реорганизации всего водохозяйственного комплекса региона. Будут реорганизовываться сети водоснабжения, водоотведения, водозаборные станции, станции обезжелезивания ставиться»,— отметил Виталий Ткаченко — заместитель председателя Правительства ЯО.

Обсудили и реализацию в районе программы «Решаем вместе».

«В поселке Борисоглебский планируется серьезное благоустройство центральной площади, капитальный ремонт ожидает Алешкинский сельский дом культуры. Лично приеду проконтролировать реализацию этих проектов»,— пообещал Дмитрий Миронов — врио губернатора ЯО.

Завершился визит посещением церкви в селе Вощажниково, где состоялась торжественная служба на праздник Вознесения Господня.

Анна Харитонова, Александр Кужель