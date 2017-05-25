Строительство школы
Самодельные биты, теннисные мячи
«В поселке
Правда, обходятся такие поездки недешево.
«Мы поддержим, конечно.
А тем временем,
«Как раз инвестор,
«Максим Александрович,
Еще одна давняя
«Разрабатывается единая комплексная региональная программа по реорганизации всего водохозяйственного комплекса региона. Будут реорганизовываться сети водоснабжения, водоотведения, водозаборные станции, станции обезжелезивания
Обсудили
«В поселке Борисоглебский планируется серьезное благоустройство центральной площади, капитальный ремонт ожидает Алешкинский сельский дом культуры. Лично приеду проконтролировать реализацию этих
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Анна Харитонова, Александр Кужель