Рассеянный склероз во всем мире стремительно молодеет. Если раньше считалось, что это заболевание пенсионеров, то сейчас врачи заявляют — это болезнь молодых людей от 20 до 40 лет. Об этом шла речь на крупном совещании, которое прошло в Ярославле.

Участники интерактива могли на себе испытать ощущения больных рассеянным склерозом. Они собирали мозаику в перчатках, ходили с грузом на ногах по надувному матрасу, пытались рисовать в замутненных очках. Людям с этой болезнью обычно трудно делать, вроде бы, обычные вещи — завязывать шнурки, писать на бумаге или ходить по улицам.

«Раньше я могла километр пройти без остановки или пять. Потом километр, потом 300 метров, мне нужно было посидеть обязательно, еще лучше — полежать. Я ушла из школы, потому что там по лестнице надо и по кабинетам ходить, писать, заполнять журналы. А у меня пишет рука, потом вдруг раз — буквы даже не выводит»,— рассказала Елена – пациентка.

О способах лечения рассеянного склероза рассказали ведущие российские специалисты. В настоящее время разработаны новейшие лекарства. И в России, как сообщили врачи, действует госпрограмма, согласно которой больные бесплатно будут обеспечены современными медикаментами.

«Доступность лекарственных средств в России возрастает. Мы надеемся, что новые инновационные лекарственные средства независимо от их стоимости будут доступны для наших пациентов»,— сказал Ян Власов — вице-президент Российского комитета исследователей рассеянного склероза, профессор Самарского медицинского университета.

Автор – Владимир Болонкин