Двери не закрываются, окна прогнили, а с потолка сыплется штукатурка. В таких условиях вынуждены ютиться жители одного из домов по Республиканской улице. Помещение признали аварийным еще 8 лет назад, но 3 семьидо сих пор ждут расселения. И каждый день боятся, что их дом просто рухнет.
Почему они до сих пор не могут переехать? В проблеме разбирается съемочная группа «Вестей». Подробности в наших следующих выпусках.
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