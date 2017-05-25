Двери не закрываются, окна прогнили, а с потолка сыплется штукатурка. В таких условиях вынуждены ютиться жители одного из домов по Республиканской улице. Помещение признали аварийным еще 8 лет назад, но 3 семьи до сих пор ждут расселения. И каждый день боятся, что их дом просто рухнет.

Почему они до сих пор не могут переехать? В проблеме разбирается съемочная группа «Вестей». Подробности в наших следующих выпусках.