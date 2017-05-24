В новой ледовой арене
Пропускной контроль, небольшие очереди. Новый многофункциональный спортивный комплекс впервые распахнул свои двери.
«97 год. Самылин, Горшков, Литвиненко, всех помним, всю эту команду.
Именно первым чемпионам было доверено провести первый матч
Для того, чтобы свои матчи здесь могла проводить молодежная команда «Локо», вместимость арены сделали
Игровые связи хоккеисты «Торпедо», несмотря
«Все разъехались по разным городам, поэтому видимся редко. Удалось повидаться,
Голкипер того «Торпедо» Егор Подомацкий
«Толком
Итоговые цифры
Захар Акопов, Михаил Колобов