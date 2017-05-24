В новой ледовой арене на проспекте Фрунзе сегодня прошел первый матч. На лед вышли легенды нашего хоккея — те, кто 20 лет назад впервые в истории Ярославля завоевали «золото» Чемпионата России. Звезды «Торпедо-97» встретились с юной сменой «Локомотива».

Пропускной контроль, небольшие очереди. Новый многофункциональный спортивный комплекс впервые распахнул свои двери. На матч легенд ярославского хоккея Владимир Стуликов с собой взял всю семью.

«97 год. Самылин, Горшков, Литвиненко, всех помним, всю эту команду. Это Красоткин, замечательная команда. Именно это явилось истоком того, что сейчас «Локомотив» продолжает традицию того «Торпедо»,— поделился Ярослав Стуликов – болельщик.

Именно первым чемпионам было доверено провести первый матч в истории новой базы. В соперниках у «Торпедо-97» сборная молодых воспитанников «Локомотива».

Для того, чтобы свои матчи здесь могла проводить молодежная команда «Локо», вместимость арены сделали 1500 мест, это с учетом стоячих и сидячих. Кстати говоря, кресла здесь не предусмотрены, поэтому для удобства зрителей выдают вот такие подушки.

Игровые связи хоккеисты «Торпедо», несмотря на многолетний перерыв, восстановили быстро. Это сразу отразилось на счете.

«Все разъехались по разным городам, поэтому видимся редко. Удалось повидаться, пообщаться — здорово. В связке играли тут кто с кем, поэтому все-таки мастерство и взаимопонимание остались. Интересно, нормально»,— отметил Дмитрий Красоткин — игрок ХК «Торпедо-97».

Голкипер того «Торпедо» Егор Подомацкий в матче не играл. А защищать последний рубеж было доверено Красоткину младшему, который родился как раз в чемпионский год.

«Толком не знаю, не спрашивал. Но знаю, что я родился за день до награждения команды»,— поделился Антон Красоткин — вратарь команды «Торпедо-97».

Итоговые цифры на кубе полностью отразили картину матча. 5:3 — чемпионы прошлых лет одолели будущих победителей.

Захар Акопов, Михаил Колобов