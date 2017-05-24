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Среда, 24 Май 2017 11:04

Ярославский «Буревестник» завоевал главный трофей на Международном представительском Кубке в Китае

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Предсезонный сбор в поднебесной завершен победой в турнире. «Буревестник» завоевал главный трофей на Международном представительском Кубке, который прошел в Китае. Помимо хозяев, ярославским баскетболистам противостояли сборная второй по силе испанской лиги, а также игроки из сильнейшей студенческой лиги Америки. В итоге «пернатые» выиграли все три матча и завершили предсезонный сбор на мажорной ноте.

Автор – Захар Акопов

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