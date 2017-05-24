Предсезонный сбор в поднебесной завершен победой в турнире. «Буревестник» завоевал главный трофей на Международном представительском Кубке, который прошел в Китае. Помимо хозяев, ярославским баскетболистам противостояли сборная второй по силе испанской лиги, а также игроки из сильнейшей студенческой лиги Америки. В итоге «пернатые» выиграли все три матча и завершили предсезонный сбор на мажорной ноте.

Автор – Захар Акопов