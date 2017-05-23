На «Сатурне» вновь гости федерального масштаба.
Это линейка агрегатов, которые «Сатурн» уже делает для «Газпрома».
К примеру, вот этот механизм, собранный на «Сатурне» можно использовать
— Конечно, немного отставали по некоторым технологиям. Но, благодаря программам, которые
В доказательство
— С помощью этих технологий, например, можно по западным машинам взять любую деталь, оцифровать ее
Детали,
«Очень сильное впечатление произвел Центр аддитивных технологий, который
Ранее Владимир Путин ставил задачи по использованию предприятий оборонной промышленности для выпуска продукции гражданского назначения. Открывая заседание Совета военно-промышленного комплекса
«Работа оборонщиков
С корпорацией, куда входит «Сатурн»,
Андрей Детцель, Алексей Карашев