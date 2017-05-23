На «Сатурне» вновь гости федерального масштаба. Вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин и глава «Газпрома» Алексей Миллер провели в Рыбинске заседание Совета военно-промышленного комплекса. Главная тема — частичное перепрофилирование предприятий оборонки на нужды топливно-энергетического комплекса.

Это линейка агрегатов, которые «Сатурн» уже делает для «Газпрома». С момента начала сотрудничества предприятием поставлено для компании больше 300 газотурбинных двигателей. Рыбинцы готовы предложить и новые разработки. Они есть, потребность тоже.

К примеру, вот этот механизм, собранный на «Сатурне» можно использовать в качестве привода газоперекачивающего агрегата (ГТД-110М).

— Конечно, немного отставали по некоторым технологиям. Но, благодаря программам, которые у нас есть, например, по развитию авиации, мы сегодня вышли на уровень с западными технологиями со всеми.

В доказательство к словам, экскурсия переходит в лабораторно-производственный корпус.

— С помощью этих технологий, например, можно по западным машинам взять любую деталь, оцифровать ее и изготовить, а потом поставить в качестве замены.

Детали, в прямом смысле выращенные с помощью современных технологий, впечатлили главу «Газпрома».

«Очень сильное впечатление произвел Центр аддитивных технологий, который мы сегодня увидели здесь в «Сатурне». Это вообще-то говорит о том, что мы, по-видимому, находимся на рубеже серьезного мирового прорыва. Я думаю, что то, что мы сегодня увидели, обнадеживает в таком плане, что мы с вами своими собственными российскими силами в самое ближайшее время сможем производить все, что нужно российской промышленности, в частности топливно-энергетическому комплексу»,— отметил Алексей Миллер — председатель правления «Газпрома».

Ранее Владимир Путин ставил задачи по использованию предприятий оборонной промышленности для выпуска продукции гражданского назначения. Открывая заседание Совета военно-промышленного комплекса в Рыбинске, об этом напомнил Дмитрий Рогозин.

«Работа оборонщиков с отечественными газовиками налажена неплохо. Целый ряд организаций военно-промышленного комплекса успешно работают в интересах «Газпрома». В качестве положительного примера можно отметить работу объединенной двигателестроительной корпорации»,— заметил Дмитрий Рогозин — заместитель председателя Правительства РФ.

С корпорацией, куда входит «Сатурн», и еще рядом крупных российских производств председатель правления «Газпрома» подписал Соглашения о сотрудничестве. Как отметил Алексей Миллер, это только первые шаги, ведь инвестиционная программа компании только в этом году составляет 911 миллиардов рублей. В программу поставок для «Газпрома» могут быть включены и другие ярославские предприятия. Сейчас идет активная работа в этом направлении, отметил председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. Это позволит получить стабильные заказы и повысить технологический уровень наших предприятий.

Андрей Детцель, Алексей Карашев