Медицинская помощь для отдаленных населенных пунктов станет доступнее. В регионе планируют увеличить число передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. За 3 года на этих машинах прошли диагностику 40 000 жителей отдаленных деревень и сел. Пока в регионе только 3 мобильных ФАПа, но скоро они появятся во всех районах.

В деревню Князево сегодня приехал передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Николаю Вязовскому после обследования поставили диагноз — гипертония и назначили лечение.

«Давление повышенное, мерял. Таблетки принимать буду. Я уже принимаю»,— поделился Николай Вязовский — житель деревни Князево.

В машине делают кардиограмму, меряют давление, проводят анализ крови на сахар и холестерин.

«20 лет они были не обследованы, и вот сахарный диабет выявился. 20 лет женщина сама никуда не шла, мы ей говорили, что надо идти, гипертоническая болезнь, надо обследоваться»,— рассказала Александра Иванова — заведующая Князевским ФАП.

Сейчас жители Князево уже начали привыкать следить за своим здоровьем. Тем более, что в передвижном ФАПе созданы комфортные условия для медобследований.

«В город придешь, там очереди. Всех пройдешь врачей, устанешь. А тут придешь, все очень хорошо»,— отметила Татьяна Полякова — жительница деревни Князево.

Согласно губернаторской программы «10 точек роста», уже в ближайшие годы количество мобильных ФАПов в регионе заметно увеличится.

«По плану, через 3 года в области в 5 раз увеличится количество передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, а также в 2,5 раза увеличится число отремонтированных и оснащенных всей необходимой техникой медучреждений»,— сказал Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора ЯО.

Мобильный ФАП в Пошехонье работает 3 года. И, по словам местных врачей, без него уже трудно представить организацию медицинской помощи в районе.

«Фельдшерско-акушерский пункт передвижной нам оказывает огромную услугу, особенно в тех населенных пунктах, где, к сожалению, могут и не работать фельдшеры»,— отметил Андрей Бритвенков — главный врач Пошехонской ЦРБ.

«Запланировано в каждый муниципальный район приобретение вот такого мобильного фельдшерско-акушерского пункта. Возможно, в каких-то районах их будет и 2, где есть наибольшая потребность и где максимальное количество населенных пунктов»,— сказала Наталья Даниленко — заместитель директора Департамента здравоохранения и фармации ЯО.

Сейчас в регионе работает 3 передвижных ФАПа: в Пошехонском, Рыбинском и Борисоглебском районах. Дальнейшее приобретение таких специализированных машин для сельских территорий планируется уже в 2018 году.