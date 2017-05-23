Медицинская помощь для отдаленных населенных пунктов станет доступнее.
В деревню Князево сегодня приехал передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Николаю Вязовскому после обследования поставили
«Давление повышенное, мерял. Таблетки принимать буду.
В машине делают кардиограмму, меряют давление, проводят анализ крови
«20 лет они были
Сейчас жители Князево уже начали привыкать следить
«В город придешь, там очереди.
Согласно губернаторской программы «10 точек роста», уже
«По плану, через
Мобильный ФАП
«Фельдшерско-акушерский пункт передвижной нам оказывает огромную услугу, особенно
«Запланировано
Сейчас