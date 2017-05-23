При поддержке Правительства области стартует проект «Моя карта»
«Этот уникальный проект проводится
«Правительство организовало получение работ через Многофункциональные центры, поэтому
При поддержке Правительства области стартует проект «Моя карта»
«Этот уникальный проект проводится
«Правительство организовало получение работ через Многофункциональные центры, поэтому
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