При поддержке Правительства области стартует проект «Моя карта» с призовым фондом 75 000 рублей. Принять участие может каждый. Для этого нужно до 31 мая представить творческую работу: фотографию или рисунок, которая будет рассказывать о красоте архитектуры или природы Ярославской земли. Победителей определят в трех номинациях. Одна из них — детский рисунок для ребят от 11 до 17 лет. Две другие — для взрослых авторов.

«Этот уникальный проект проводится в Ярославле впервые. Он позволяет увидеть красоту нашего города. Очень здорово участвовать в таких замечательных проектах, которые позволяют раскрыть себя»,— поделилась Ульяна Уринова — фотограф.

«Правительство организовало получение работ через Многофункциональные центры, поэтому в ближайшем Многофункциональном центре свою работу можно оставить. Она будет доведена до жюри. Компетентное жюри соберется 12 июня. 3 работы будут в дальнейшем размещаться на пластиковых карточках, чтобы карты Ярославской области приняли уникальный облик»,— пояснила Екатерина Троицкая — заместитель председателя Правительства Ярославской области.