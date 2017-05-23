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Вторник, 23 Май 2017 16:52

Программа праздника «День города Ярославля – 2017»

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Программа праздника «День города Ярославля – 2017»

«ЯРОСЛАВЛЬ – ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» («ЯР-ФЕСТ»)
27 мая 2017 года

Богоявленская площадь

10.20 -  Возложение цветов к памятнику ЯРОСЛАВУ МУДРОМУ

Советская площадь

13.00 — Церемония открытия праздника «День города Ярославля» «Ярославль – время первых»

14.00 — «Фестиваль фестивалей»

Концертная программа с участием лучших творческих коллективов города Ярославля

17.00 — «Мы приглашаем вас на бал!» ПРАЗДНИЧНЫЙ городской бал

19.00 — «Формула успеха» эстрадная программа с участием ярославских исполнителей.

22.00–23.00 — «Голоса большой страны» концертная программа популярных артистов эстрады.

Стадион «Спартаковец»

11.00–14.00 — Семейный фестиваль «ТЕХНОПОЛЕ»

Выставка авто и мототехники. Показательные выступления акробатов, чирлидеров, роллеров, школ танца. Смешанные боевые искусства, эндуро, стантрайдинг шоу (трюки на мотоцикле). Мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и самолетиков.

15.00–19.00 — Концерт ярославских рок-групп.

20.00–23.00 — «Ярые огни — 2017» — гала-концерт IV Открытого фестиваля огненных искусств

Сквер на улице Андропова

12.00–18.00 — Всероссийская акция Телеканала «Россия – 1» «Я РОССИЯ»

Улица Кирова

11.00–18.00 — Выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел

14.00–17.00 — Хоровой фестиваль «Поющий Ярославль»

17.00–19.00 — «Общение без ограничения» интерактивная программа АО «Эр-телеком Холдинг»

Бульвар Мира

14.00–15.00 — «ПервоЯрославские киношлягеры» Открытая студия телеканала «Первый Ярославский».

Улица Революционная

В течение дня — Выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел

Парк на Даманском острове

12.00–20.00 — Фестиваль национальных культур

Праздничная программа с участием творческих коллективов Ассамблеи народов России. Семейная интерактивная программа «Игры разных народов». Мастер-классы по народным танцам.

Фестиваль национальной кухни.

Стрелка, нижний ярус

13.00–16.00 — Большой ярославский пленЭр.

В небе над Волгой

15.00 — Показательные полеты над Волгой.

Высший пилотаж на самолете ЯК-55 пилота Ясави Хазипова

Показательное выступление авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты».

Которосльная набережная, городской пляж

15.30 — Показательные выступления парашютистов Ярославского аэроклуба.

Волжская набережная  (верхний ярус)

12.00–17.00 — Традиционный ярославский городской квест «ГОРОД СОКРОВИЩ — 2017».

18.00 — Церемония награждения победителей игры у памятника Н. А. Некрасову.

12.00–16.00 — Мастер-классы для детей и взрослых ярославского объединения «Все грани творчества» и общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области».

 Волжская набережная у МузеЯ истории города Ярославля

14.00–22.00 — #ШАРФ&ДЖАЗ. Акция «Ярославский самый длинный шарф». Мастер-классы по вязанию. Выставка вязаных изделий. Игра «Вязанка». Концерт джазовой музыки в канун Всемирного дня вязания на публике с участием учащихся и преподавателей ДШИ им. Л. В. Собинова и Ярославского диксиленда Николая Кабанова. «Майнугин-квартет» и парад вокалистов.

Волжская набережная у Художественного музея

12.00–14.00 — «Юные музыканты – любимому городу» — концертная программа учащихся и педагогов детских школ искусств города Ярославля

14.00–16.00 — Программа клуба исторической реконструкции и ролевого взаимодействия «Зазеркалье». Мастер-классы  для гостей и жителей города.

Волжская набережная у здания департамента образования мэрии

12.00–16.30 — Концертная программа учреждений дополнительного образования детей города Ярославля

Волжская набережная у памятника Н. А. Некрасову

12.00–17.00 — «Душа поэзией полна!» Встреча с ярославскими поэтами и бардами. Программа музея Н. А. Некрасова «Карабиха» «Праздник поэзии».

Речной вокзал

13.00–16.30 — «Сила богатырская». Силовой экстрим

Первомайский бульвар (от Красной площади до Волжской набережной)

12.00–18.00 — «БИБЛИОФЕСТ». Сказочный театр с литературной перепутаницей и загадками Василисы Премудрой. Квест «Золотой ключик». «Интеллектуариум» для любителей посоревноваться в знании литературных произведений. Свободный микрофон. Встречи с детскими писателями. «Город мастеров», музыкально-танцевальный марафон, поэтические баттлы, фотосалон, буккроссинг «Книги в хорошие руки».

Конкурсы и призы от «АИФ – Верхняя Волга».

Интерактивная программа «Театр Книги». «Сказы и сказки «Золотого кольца». Викторина о Ярославле «First – значит первый!». Театр моды «Книжное дефиле» и книговорот.

«Верный пес – хороший друг — зависит от хороших рук» — программа приюта для животных.

Первомайский бульвар (от театра им. Ф. Волкова до Красной площади)

11.00–15.00 — «ЯРсемья» — фестиваль интерактивных программ и мастер-классов:

— акварисование, гончарное искусство, прикладное творчество, валяные картины, рисование песком от Ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру».

— Фестиваль пластилиновых фигур «Живая планета» от завода «Луч»

— Интерактивная презентация фестиваля «Техноспорт» — «Техно-магия» (демонстрация судо- и авиамоделей, мототехники).

— Анимационная площадка для малышей «Понарошку» от Города профессий  «Кидбург»,

— Шоу «Дог-модель» с участием клуба служебного собаководства.

11.00–15.00 — «Энергия Солнца» — концертно-развлекательная программа.

Шоу-программа химических опытов и необыкновенных эффектов, танцевально-игровая программа «Трансформеры», шоу-программа фокусов и иллюзии, анимационная программа «Чудеса науки», детская дискотека, розыгрыш призов и подведение итогов игры-путешествия «Под знаком воды», концерт творческих коллективов ДК «Судостроитель».

11.00–14.00 — «Под знаком воды» — игра-путешествие для детей и родителей.

Захватывающее путешествие по рекам, морям и океанам мира, знакомство с водными обитателями, непростые задания и увлекательные конкурсы

14.00–14.30 — Подведение итогов игры-путешествия. Церемония награждения

14.30–16.00 — Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Ярославская весна»

16.00–18.30 — Фестиваль «День в городе» Ярославской областной молодежной общественной организации «Союз студентов»

18.30–20.00 — Концерт лауреатов Всероссийского фестиваля современного эстрадного танца «Каприз» и областного фестиваля «Танцуй, Ярославия!»

11.00–20.00 — Фестиваль тантамаресок «Творить разрешается!».

Власьевский сквер у памятника Ф. Волкову

12.00–16.00 — Шоу роботов и дронов «Город будущего» при участии ЯрГУ им. П. Г. Демидова и Центра патриотического воспитания

Площадь Волкова у Знаменской башни

12.00–16.00 — Фестиваль «Играй, гармонь!» — концертная программа с участием знаменитых гармонистов             из Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Любима, Мышкина, Ростова, Данилова и ансамблей «Диво», «Калинушка», «Ростовская частушка».

17.30–18.30 — «День невест». Концертная программа, флэш-моб от участниц Дня невест, розыгрыш призов среди зрителей. Старт праздничного шествия участниц акции «День невест» по маршруту Первомайский бульвар – Советская площадь

Культурно-спортивный комплекс «ВОЗНЕСЕНСКИЙ»

15.00–20.00 — Торжественное открытие эстрадно-развлекательной площадки КСК «Вознесенский». Фестиваль чирлидинга, презентация проекта «Городской театр эстрады «Вознесенский», шоу-программа детской студии мюзикла «Fairytale», шоу-программа «Кабаре Юта»

Площадь Труда

13.00–20.00 — Ярославская ЯРМАРКА

Парк 1000-летия Ярославля на Которосльной набережной

13.00–20.00 — ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК ХОЛИ с участием молодежных музыкальных и танцевальных групп и DJ-ев. Интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы, анимация для детей, аттракционы. Фотозоны.

Молодежный граффити-батл «Город в красках»

Ярославский городской молодежный центр

«Экстрим-Фест» Фестиваль неформальных молодежных объединений. Speed trial, BMX, MTB, граффити, брейк-данс, скейтбординг, роллерспорт, самокаты, паркур, граффити, cтритболл, алтимат фризби, игротеки, фаер-шоу.

Праздничные программы в районах города Ярославля

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Парк Победы

12.00–22.00 — Фестиваль живой музыки «ТЕРРИТОРИЯ» с участием групп «Амальтея» (Ярославль), «Фомальгаут» (Ярославль), «Империя» (Новый Некоуз) и  других.

Площадь перед ТРК «Альтаир»

11.00–20.00 — Этап России соревнований по автозвуку в формате RASCA в Ярославле. Соревнования по качеству звука и звуковому давлению, концертная программа, мастер классы, конкурсы для зрителей, демонстрация автомобилей.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Площадь перед ДК «Гамма»

12.00–14.00 — Праздничная программа «ГАММА» — THE BEST!». Интерактивные программы «Лети, планета детства» и «FLASHпарковка на Сортировке».

Площадь перед ДК «Энергетик»

16.00–21.00 — Семейная развлекательная программа «Вот она — силушка-то богатырская!», конкурс «Энергичное селфи». Песенный флэш-моб «Ярославия». Танцплощадка «Буги- Вуги».

Ярославский зоопарк

12.00–15.00 — Праздничная программа «Экофест». Фоторепортаж по особо охраняемым территориям Ярославской области, викторины, мастер-классы, анимационная программа «Сделаем мир чище», концертные программы.

Тверицкая набережная

20.00–23.00 — «С днем рождения, Ярославль!» Праздничная концертная программа.

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН

Рабочий сад

12.00–14.00 — Праздничная программа «Фестивальная кадриль». Выступление творческих коллективов Дома культуры «Красный Перекоп». Граффити «Признайся городу в любви», программа исторического клуба «Рарог». Мастер – классы, викторины, конкурсы, фотовыставка «Я люблю Перекоп».

Парк «Нефтяник»

12.00–21.00 — «Фестиваль удивительных затей» Открытие галереи «Неповторимый город мой». Концертная площадка «Звезды и звездочки», квест «Не дразни медведя», открытый подиум «Летняя фантазия» (с участием семейного портала «Ярмама» и солистов школы Игоря Крутого), детскотека «Заводные Капитошки», игровая площадка юрского периода «Дино-PARTY» и состязания палеонтологов-любителей «Косточка к косточке», увлекательные состязания «Шаробум», «Большое надувательство», «Разбивание пиньяты», творческие мастерские «Бумажки», «Озорные бантики». Изостудия «Без мольберта», игротека «А вам слабо?», беспроигрышная диско-лотерея «Узнавай и зажигай».

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Парк «Юбилейный»

12.00–15.00 — Танцевальное представление «Вдохновенная Весна» Школы танца «Амира»

15.00–17.00 — Шестой открытый фестиваль подросткового и молодежного альтернативного творчества «Майская жара».

17.00–18.00 — Праздничная дискотека

12.00–14.00 — Экологическая игра

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Площадка у ДК «Судостроитель»

12.00–14.00 — Концертно-развлекательная праздничная программа «Люблю Ярославль – березовый край!» Музыкальный букет поздравлений, конкурс «В калейдоскопе Природы», экологические уроки «ЭкоЗнайка», игра-путешествие «Литературные улицы Ярославля»; акция «Книги в добрые руки». Мастер-класс  клубного объединения «Уютные вещи». интерактивная программа для детей и взрослых  «Гав – Гав Шоу».

Парк микрорайона «Липовая гора», танцевальная площадка

11.00–12.30 — «С Днем рождения, Ярославль!» Конкурс рисунка на асфальте, аквагрим, ростовые куклы, выступления творческих коллективов ДК «Радий».

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
27 мая 2017 года

10.00 — Легкоатлетический кросс, посвящённый «Дню города Ярославля»
СДЮСШОР № 19, ул. 3-я Яковлевская 31

10.00 — Городской блиц-турнир по шахматам
Шахматный клуб Дворца культуры имени А. М. Добрынина

10.00 — Международная парусная регата «Кто есть кто»
 Акватория реки Которосли в районе острова Даманского

10.00 — «РоллерМАЙ»
Речной вокзал
Волжская набережная

11.00 — Соревнования по пляжному волейболу
Городской пляж на реке Которосли

11.00 — Открытый чемпионат города по игре в молниеносные шашки
Дом культуры Всероссийского общества слепых

12.00 — Открытый чемпионат и первенство города Ярославля по гребле на байдарках и каноэ
Река Которосль, напротив гостиницы «Юбилейная»

12.00 — Кубок города Ярославля по плаванию среди ветеранов
ДВС «Лазурный» (ул. Чкалова 11)
Бассейн «Шинник» (ул. Свердлова 27)

15.00 — Городской турнир по игре в кануполо
Акватория реки Которосли в районе острова Даманского

23.00 — праздничный фейерверк
Акватория реки Волги

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