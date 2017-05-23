Программа праздника «День города Ярославля – 2017»
«ЯРОСЛАВЛЬ – ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»
27 мая
Богоявленская площадь
10.20 - Возложение цветов
Советская площадь
Концертная программа
Стадион «Спартаковец»
Выставка авто
Сквер
Улица Кирова
Бульвар Мира
Улица Революционная
В течение
Парк
Праздничная программа
Фестиваль
Стрелка, нижний ярус
В небе над Волгой
Высший пилотаж
Показательное выступление авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты».
Которосльная набережная,
Волжская набережная (верхний ярус)
Волжская набережная
Волжская набережная
Волжская набережная
Волжская набережная
Речной вокзал
Первомайский бульвар
Конкурсы
Интерактивная программа «Театр Книги». «Сказы
«Верный пес – хороший
Первомайский бульвар
— акварисование, гончарное искусство, прикладное творчество, валяные картины, рисование песком
— Фестиваль пластилиновых фигур «Живая планета»
— Интерактивная презентация фестиваля
— Анимационная площадка для малышей «Понарошку»
— Шоу
Шоу-программа химических опытов
Захватывающее путешествие по рекам, морям
Власьевский сквер
Площадь Волкова
Культурно-спортивный комплекс «ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
Площадь Труда
Парк 1000-летия Ярославля
Молодежный
Ярославский городской
Праздничные программы
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
Парк Победы
Площадь перед ТРК «Альтаир»
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
Площадь перед ДК «Гамма»
Площадь перед ДК «Энергетик»
Ярославский зоопарк
Тверицкая набережная
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
Рабочий сад
Парк «Нефтяник»
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Парк «Юбилейный»
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
Площадка у ДК «Судостроитель»
Парк микрорайона «Липовая гора», танцевальная площадка
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
ДЕНЬ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
27 мая
СДЮСШОР № 19, ул.
Шахматный клуб Дворца культуры имени
Акватория реки Которосли
Речной вокзал
Волжская набережная
Городской пляж
Дом культуры Всероссийского общества слепых
Река Которосль, напротив гостиницы «Юбилейная»
ДВС «Лазурный»
Бассейн «Шинник»
Акватория реки Которосли
Акватория