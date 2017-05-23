Программа праздника «День города Ярославля – 2017»



«ЯРОСЛАВЛЬ – ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» («ЯР-ФЕСТ»)

27 мая 2017 года

Богоявленская площадь



10.20 - Возложение цветов к памятнику ЯРОСЛАВУ МУДРОМУ



Советская площадь



13.00 — Церемония открытия праздника «День города Ярославля» «Ярославль – время первых»



14.00 — «Фестиваль фестивалей»



Концертная программа с участием лучших творческих коллективов города Ярославля



17.00 — «Мы приглашаем вас на бал!» ПРАЗДНИЧНЫЙ городской бал



19.00 — «Формула успеха» эстрадная программа с участием ярославских исполнителей.



22.00–23.00 — «Голоса большой страны» концертная программа популярных артистов эстрады.



Стадион «Спартаковец»



11.00–14.00 — Семейный фестиваль «ТЕХНОПОЛЕ»



Выставка авто и мототехники. Показательные выступления акробатов, чирлидеров, роллеров, школ танца. Смешанные боевые искусства, эндуро, стантрайдинг шоу (трюки на мотоцикле). Мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и самолетиков.



15.00–19.00 — Концерт ярославских рок-групп.



20.00–23.00 — «Ярые огни — 2017» — гала-концерт IV Открытого фестиваля огненных искусств



Сквер на улице Андропова



12.00–18.00 — Всероссийская акция Телеканала «Россия – 1» «Я РОССИЯ»



Улица Кирова



11.00–18.00 — Выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел



14.00–17.00 — Хоровой фестиваль «Поющий Ярославль»



17.00–19.00 — «Общение без ограничения» интерактивная программа АО «Эр-телеком Холдинг»



Бульвар Мира



14.00–15.00 — «ПервоЯрославские киношлягеры» Открытая студия телеканала «Первый Ярославский».



Улица Революционная



В течение дня — Выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел



Парк на Даманском острове



12.00–20.00 — Фестиваль национальных культур



Праздничная программа с участием творческих коллективов Ассамблеи народов России. Семейная интерактивная программа «Игры разных народов». Мастер-классы по народным танцам.



Фестиваль национальной кухни.



Стрелка, нижний ярус



13.00–16.00 — Большой ярославский пленЭр.



В небе над Волгой



15.00 — Показательные полеты над Волгой.



Высший пилотаж на самолете ЯК-55 пилота Ясави Хазипова



Показательное выступление авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты».



Которосльная набережная, городской пляж



15.30 — Показательные выступления парашютистов Ярославского аэроклуба.



Волжская набережная (верхний ярус)



12.00–17.00 — Традиционный ярославский городской квест «ГОРОД СОКРОВИЩ — 2017».



18.00 — Церемония награждения победителей игры у памятника Н. А. Некрасову.



12.00–16.00 — Мастер-классы для детей и взрослых ярославского объединения «Все грани творчества» и общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области».



Волжская набережная у МузеЯ истории города Ярославля



14.00–22.00 — #ШАРФ&ДЖАЗ. Акция «Ярославский самый длинный шарф». Мастер-классы по вязанию. Выставка вязаных изделий. Игра «Вязанка». Концерт джазовой музыки в канун Всемирного дня вязания на публике с участием учащихся и преподавателей ДШИ им. Л. В. Собинова и Ярославского диксиленда Николая Кабанова. «Майнугин-квартет» и парад вокалистов.



Волжская набережная у Художественного музея



12.00–14.00 — «Юные музыканты – любимому городу» — концертная программа учащихся и педагогов детских школ искусств города Ярославля



14.00–16.00 — Программа клуба исторической реконструкции и ролевого взаимодействия «Зазеркалье». Мастер-классы для гостей и жителей города.



Волжская набережная у здания департамента образования мэрии



12.00–16.30 — Концертная программа учреждений дополнительного образования детей города Ярославля



Волжская набережная у памятника Н. А. Некрасову



12.00–17.00 — «Душа поэзией полна!» Встреча с ярославскими поэтами и бардами. Программа музея Н. А. Некрасова «Карабиха» «Праздник поэзии».



Речной вокзал



13.00–16.30 — «Сила богатырская». Силовой экстрим



Первомайский бульвар (от Красной площади до Волжской набережной)



12.00–18.00 — «БИБЛИОФЕСТ». Сказочный театр с литературной перепутаницей и загадками Василисы Премудрой. Квест «Золотой ключик». «Интеллектуариум» для любителей посоревноваться в знании литературных произведений. Свободный микрофон. Встречи с детскими писателями. «Город мастеров», музыкально-танцевальный марафон, поэтические баттлы, фотосалон, буккроссинг «Книги в хорошие руки».



Конкурсы и призы от «АИФ – Верхняя Волга».



Интерактивная программа «Театр Книги». «Сказы и сказки «Золотого кольца». Викторина о Ярославле «First – значит первый!». Театр моды «Книжное дефиле» и книговорот.



«Верный пес – хороший друг — зависит от хороших рук» — программа приюта для животных.



Первомайский бульвар (от театра им. Ф. Волкова до Красной площади)



11.00–15.00 — «ЯРсемья» — фестиваль интерактивных программ и мастер-классов:



— акварисование, гончарное искусство, прикладное творчество, валяные картины, рисование песком от Ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру».



— Фестиваль пластилиновых фигур «Живая планета» от завода «Луч»



— Интерактивная презентация фестиваля «Техноспорт» — «Техно-магия» (демонстрация судо- и авиамоделей, мототехники).



— Анимационная площадка для малышей «Понарошку» от Города профессий «Кидбург»,



— Шоу «Дог-модель» с участием клуба служебного собаководства.



11.00–15.00 — «Энергия Солнца» — концертно-развлекательная программа.



Шоу-программа химических опытов и необыкновенных эффектов, танцевально-игровая программа «Трансформеры», шоу-программа фокусов и иллюзии, анимационная программа «Чудеса науки», детская дискотека, розыгрыш призов и подведение итогов игры-путешествия «Под знаком воды», концерт творческих коллективов ДК «Судостроитель».



11.00–14.00 — «Под знаком воды» — игра-путешествие для детей и родителей.



Захватывающее путешествие по рекам, морям и океанам мира, знакомство с водными обитателями, непростые задания и увлекательные конкурсы



14.00–14.30 — Подведение итогов игры-путешествия. Церемония награждения



14.30–16.00 — Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Ярославская весна»



16.00–18.30 — Фестиваль «День в городе» Ярославской областной молодежной общественной организации «Союз студентов»



18.30–20.00 — Концерт лауреатов Всероссийского фестиваля современного эстрадного танца «Каприз» и областного фестиваля «Танцуй, Ярославия!»



11.00–20.00 — Фестиваль тантамаресок «Творить разрешается!».



Власьевский сквер у памятника Ф. Волкову



12.00–16.00 — Шоу роботов и дронов «Город будущего» при участии ЯрГУ им. П. Г. Демидова и Центра патриотического воспитания



Площадь Волкова у Знаменской башни



12.00–16.00 — Фестиваль «Играй, гармонь!» — концертная программа с участием знаменитых гармонистов из Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Любима, Мышкина, Ростова, Данилова и ансамблей «Диво», «Калинушка», «Ростовская частушка».



17.30–18.30 — «День невест». Концертная программа, флэш-моб от участниц Дня невест, розыгрыш призов среди зрителей. Старт праздничного шествия участниц акции «День невест» по маршруту Первомайский бульвар – Советская площадь



Культурно-спортивный комплекс «ВОЗНЕСЕНСКИЙ»



15.00–20.00 — Торжественное открытие эстрадно-развлекательной площадки КСК «Вознесенский». Фестиваль чирлидинга, презентация проекта «Городской театр эстрады «Вознесенский», шоу-программа детской студии мюзикла «Fairytale», шоу-программа «Кабаре Юта»



Площадь Труда



13.00–20.00 — Ярославская ЯРМАРКА



Парк 1000-летия Ярославля на Которосльной набережной



13.00–20.00 — ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК ХОЛИ с участием молодежных музыкальных и танцевальных групп и DJ-ев. Интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы, анимация для детей, аттракционы. Фотозоны.



Молодежный граффити-батл «Город в красках»



Ярославский городской молодежный центр



«Экстрим-Фест» Фестиваль неформальных молодежных объединений. Speed trial, BMX, MTB, граффити, брейк-данс, скейтбординг, роллерспорт, самокаты, паркур, граффити, cтритболл, алтимат фризби, игротеки, фаер-шоу.

Праздничные программы в районах города Ярославля

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Парк Победы



12.00–22.00 — Фестиваль живой музыки «ТЕРРИТОРИЯ» с участием групп «Амальтея» (Ярославль), «Фомальгаут» (Ярославль), «Империя» (Новый Некоуз) и других.



Площадь перед ТРК «Альтаир»



11.00–20.00 — Этап России соревнований по автозвуку в формате RASCA в Ярославле. Соревнования по качеству звука и звуковому давлению, концертная программа, мастер классы, конкурсы для зрителей, демонстрация автомобилей.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Площадь перед ДК «Гамма»



12.00–14.00 — Праздничная программа «ГАММА» — THE BEST!». Интерактивные программы «Лети, планета детства» и «FLASHпарковка на Сортировке».



Площадь перед ДК «Энергетик»



16.00–21.00 — Семейная развлекательная программа «Вот она — силушка-то богатырская!», конкурс «Энергичное селфи». Песенный флэш-моб «Ярославия». Танцплощадка «Буги- Вуги».



Ярославский зоопарк



12.00–15.00 — Праздничная программа «Экофест». Фоторепортаж по особо охраняемым территориям Ярославской области, викторины, мастер-классы, анимационная программа «Сделаем мир чище», концертные программы.



Тверицкая набережная



20.00–23.00 — «С днем рождения, Ярославль!» Праздничная концертная программа.

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН

Рабочий сад



12.00–14.00 — Праздничная программа «Фестивальная кадриль». Выступление творческих коллективов Дома культуры «Красный Перекоп». Граффити «Признайся городу в любви», программа исторического клуба «Рарог». Мастер – классы, викторины, конкурсы, фотовыставка «Я люблю Перекоп».



Парк «Нефтяник»



12.00–21.00 — «Фестиваль удивительных затей» Открытие галереи «Неповторимый город мой». Концертная площадка «Звезды и звездочки», квест «Не дразни медведя», открытый подиум «Летняя фантазия» (с участием семейного портала «Ярмама» и солистов школы Игоря Крутого), детскотека «Заводные Капитошки», игровая площадка юрского периода «Дино-PARTY» и состязания палеонтологов-любителей «Косточка к косточке», увлекательные состязания «Шаробум», «Большое надувательство», «Разбивание пиньяты», творческие мастерские «Бумажки», «Озорные бантики». Изостудия «Без мольберта», игротека «А вам слабо?», беспроигрышная диско-лотерея «Узнавай и зажигай».

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Парк «Юбилейный»



12.00–15.00 — Танцевальное представление «Вдохновенная Весна» Школы танца «Амира»



15.00–17.00 — Шестой открытый фестиваль подросткового и молодежного альтернативного творчества «Майская жара».



17.00–18.00 — Праздничная дискотека



12.00–14.00 — Экологическая игра

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Площадка у ДК «Судостроитель»



12.00–14.00 — Концертно-развлекательная праздничная программа «Люблю Ярославль – березовый край!» Музыкальный букет поздравлений, конкурс «В калейдоскопе Природы», экологические уроки «ЭкоЗнайка», игра-путешествие «Литературные улицы Ярославля»; акция «Книги в добрые руки». Мастер-класс клубного объединения «Уютные вещи». интерактивная программа для детей и взрослых «Гав – Гав Шоу».



Парк микрорайона «Липовая гора», танцевальная площадка



11.00–12.30 — «С Днем рождения, Ярославль!» Конкурс рисунка на асфальте, аквагрим, ростовые куклы, выступления творческих коллективов ДК «Радий».

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА



ДЕНЬ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

27 мая 2017 года

10.00 — Легкоатлетический кросс, посвящённый «Дню города Ярославля»

СДЮСШОР № 19, ул. 3-я Яковлевская 31



10.00 — Городской блиц-турнир по шахматам

Шахматный клуб Дворца культуры имени А. М. Добрынина



10.00 — Международная парусная регата «Кто есть кто»

Акватория реки Которосли в районе острова Даманского



10.00 — «РоллерМАЙ»

Речной вокзал

Волжская набережная



11.00 — Соревнования по пляжному волейболу

Городской пляж на реке Которосли

11.00 — Открытый чемпионат города по игре в молниеносные шашки

Дом культуры Всероссийского общества слепых



12.00 — Открытый чемпионат и первенство города Ярославля по гребле на байдарках и каноэ

Река Которосль, напротив гостиницы «Юбилейная»



12.00 — Кубок города Ярославля по плаванию среди ветеранов

ДВС «Лазурный» (ул. Чкалова 11)

Бассейн «Шинник» (ул. Свердлова 27)

15.00 — Городской турнир по игре в кануполо

Акватория реки Которосли в районе острова Даманского