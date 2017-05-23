Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин и председатель Правления «Газпрома» в Рыбинске. На «Сатурне» гости федерального масштаба проводят совещание, которое, возможно, поменяет вектор развития крупнейших предприятий двигателестроения страны. Речь идет о частичном перепрофилировании оборон отрасли. В Рыбинск зампред федерального Правительства и глава «Газпрома» приехали договариваться о загрузке предприятий двигателестроения дополнительными заказами. В частности работой по производству комплектующих для перекачки газа. Если Рогозин и Миллер договорятся, решатся сразу три задачи: предприятия оборонки получат дополнительную работу, специалистов обучат новым гражданским компетенциям, а «Газпром» обеспечат стабильными и независящими от санкций поставками ключевого оборудования. Для этого в Правительстве будет разработана долгосрочная инвестиционная программа.

В результате переговоров должен быть составлен список компаний, которые смогут принять в ней участие. Среди гостей и руководители крупнейших двигателестроительных предприятий «Роскосмоса». По итогам совещания должны определиться те из них, которым под силу выполнить заказы «Газпрома». «НПО Сатурн» в этой сфере может предложить мощные газотурбинные энергетические установки, которые могут быть полезны и в газовой отрасли.

Напомним, это не первый визит федерального чиновника, курирующего оборонно-промышленный комплекс, в Рыбинск. Крайний раз Рогозин на «Сатурне» был в феврале. Осматривал производство газотурбинных двигателей для Военно-Морского флота. Первые агрегаты Рыбинского производства Российский флот должен получить в 2018 году, заменив украинские аналоги. Принцип импортозамещения в действии. Новые задачи и перед авиацией — нарастить военное производство и вытеснить иностранные машины с рынка гражданского авиастроения. Последнее — за счет новых экономичных двигателей, производимых на том же «Сатурне».

А Алексей Миллер также был в Ярославле не так давно. С главой региона Дмитрием Мироновым председатель правления «Газпрома» договорился о перезагрузке отношений. Правительство области делает шаги по снижению задолженности за ресурс, а крупнейший поставщик снова вкладывает свои инвестиции в развитие области.