В Ярославле завершается Международный фестиваль детского фильма «Свет Миру».
Главная цель
«Показать ребятам достоинства своей Родины, где
«Очень трудно судить всегда, потому что борьба хорошего
Автор – Владимир Болонкин
В Ярославле завершается Международный фестиваль детского фильма «Свет Миру».
Главная цель
«Показать ребятам достоинства своей Родины, где
«Очень трудно судить всегда, потому что борьба хорошего
Автор – Владимир Болонкин
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