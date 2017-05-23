В Ярославле завершается Международный фестиваль детского фильма «Свет Миру». В этом году на конкурс было подано более 500 заявок из разных стран мира, включая Францию, Швецию, Италию, Испанию, Украину, США и другие.

Главная цель фестиваля — воспитание духовности и патриотизма у современной молодежи. Основной темой авторов фильмов стала малая Родина. В Ярославле в номинации «Местный автор» было представлено 28 работ.

«Показать ребятам достоинства своей Родины, где ты живешь, всю ее красоту, все ее прелести, людей знаменитых, которые на ней проживают»,— пояснил Семен Лукачев — корреспондент Ярославской детской студии кино и телевидения, участник фестиваля.

«Очень трудно судить всегда, потому что борьба хорошего с лучшим такая идет здесь. Настолько хорошо, что не знаешь, действительно, хочется, чтобы все получили награды. Трудно выбрать, но выбор приходится все-таки делать»,— отметил Илья Белостоцкий — член жюри фестиваля.

Автор – Владимир Болонкин