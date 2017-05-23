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Вторник, 23 Май 2017 14:18

В День города в Ярославле пройдет ночной велопробег

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Празднование Дня города в этом году начнется в ночь с 26 на 27 мая. В полночь от Вознесенских казарм стартует «Велопробег-1007». Столько лет в этом году исполняется Ярославлю. Начнется праздничное мероприятие с развлекательной программы, а затем все участники ночного путешествия получат футболки, светоотражающие ленты и отправятся на Советскую площадь для того, чтобы выстроиться в число 1007. Дороги в это время будут полностью в распоряжении велосипедистов. На 2 часа по пути их следования движение будет перекрыто. «Во-первых, нужно осветительный прибор с собой иметь, фонарь, фару, максимально себя показывать на дороге. Хотя, в это время включены фонари, улицы освещены, но все равно нужен мощный фонарь»,— сказал Иван Грушенков — участник велопробега. «Мы подготовим заранее, выставим конусы. Волонтеры помогу участникам выстроиться, у нас запланирована съемка с квадрокоптера. Сразу участники не увидят, но потом на телевидении и в соцсетях мы эту информацию разместим. Каждый сможет увидеть себя с высоты птичьего полета»,— отметил Алексей Кокурин — начальник Управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля. Автор — Зоя Рыжкова
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