Актуальные темы

Вторник, 23 Май 2017 10:43

В Рыбинске состоится совещание с участием вице-премьера Дмитрия Рогозина

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

23 мая в Рыбинске пройдет большое совещание, главная тема которого — как загрузить предприятия объединенной двигателестроительной корпорации гражданскими заказами. Речь идет об оборудовании и комплектующих для перекачки газа, которые будут производиться в рамках программы импортозамещения. Ожидается, что в совещании, которое пройдет на «НПО Сатурн», примет участие вице-премьер российского Правительства Дмитрий Рогозин.

Подробности в наших дневных выпусках и вечером — в 20:45.

Автор — Владимир Веселовский

Прочитано 62 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Сточные воды села в реку
5
0
0
Отсутствует дорожное покрытие
5
0
0
новый дизайн ларьков в зоне Юнеско г. Ярославля
32
1
0
некорректные действия
11
2
0
Все новости

день поля 2

я россия

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан