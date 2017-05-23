23 мая в Рыбинске пройдет большое совещание, главная тема которого — как загрузить предприятия объединенной двигателестроительной корпорации гражданскими заказами. Речь идет об оборудовании и комплектующих для перекачки газа, которые будут производиться в рамках программы импортозамещения. Ожидается, что в совещании, которое пройдет на «НПО Сатурн», примет участие вице-премьер российского Правительства Дмитрий Рогозин.

Подробности в наших дневных выпусках и вечером — в 20:45.