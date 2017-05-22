Темой встречи стало комплексное развитие территории областного центра. Кандидаты высказали свою позицию,
Само предварительное голосование состоится
«Все вопросы, которые обсуждаются
«Интересно посмотреть точки зрения других людей, которые рядом
Темой встречи стало комплексное развитие территории областного центра. Кандидаты высказали свою позицию,
Само предварительное голосование состоится
«Все вопросы, которые обсуждаются
«Интересно посмотреть точки зрения других людей, которые рядом
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