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Понедельник, 22 Май 2017 21:03

В Ярославле прошли заключительные дебаты в рамках предварительного голосования «Единой России»

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Темой встречи стало комплексное развитие территории областного центра. Кандидаты высказали свою позицию, а также ответили на вопросы ярославцев.

Само предварительное голосование состоится 28 мая. Откроются 49 участков, где жители областного центра смогут отдать свой голос за того или иного кандидата. По итогам предварительного голосования станет известно, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в муниципалитет.

«Все вопросы, которые обсуждаются на дебатах, они, конечно, чрезвычайно важные. Были вопросы здравоохранения, образования, сейчас городская среда. Конечно, проблем много»,— отметил Александр Дегтярев — участник предварительного голосования партии «Единая Россия».

«Интересно посмотреть точки зрения других людей, которые рядом с тобой идут. Которые, в какой-то мере, твои соперники в данный момент. Потом, возможно, после дебатов, может будем одной группой, объединимся вместе, если у нас мнения совпадают»,— поделился Евгений Баранов — участник предварительного голосования партии «Единая Россия».

Автор — Захар Акопов

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