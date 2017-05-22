«День семьи» прошел в Ярославле в парке на Даманском острове. Гости праздника — 3000 человек, которые приехали со всего региона. В этом году торжество посвятили теме экологии.

Организаторы подготовили культурно-развлекательную программу для родителей и детей. Театрализованная площадка «Защитим свою планету», где ребята играли с ростовыми куклами. Мастер-классы по изготовлению кукол-малюток, керамических ваз и фресок. На праздник приехала и семья Стригалевых. Мама, папа и 10 детей. С родителями пообщался председатель Правительства Дмитрий Степаненко. На мероприятие он также приехал вместе со своей семьей. Кроме того, на празднике дали старт Областной акции «Голосую за семью».

«Эта акция посвящена тому, что нужно в очередной раз обратить внимание на наши семьи и сделать так, чтобы ни один ребенок не остался без семьи, поэтому особенное внимание уделяется семьям, кто взял на воспитание детей-сирот»,— отметила Татьяна Корбут — заместитель начальника Управления по социальной и демографической политике Правительства области.

— Отличный «День семьи», рады побыть все вместе. Катались на каруселях, сейчас поедем есть мороженное. Большое спасибо за такое внимание к многодетным семьям, к семьям с детьми.