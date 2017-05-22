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Понедельник, 22 Май 2017 17:21

Нетрезвых водителей на дорогах Ярославской области становится больше

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Неутешительные данные приводит областная Госавтоинспекция по результатам проверки автолюбителей. Одна из них прошла в минувшие выходные. В рейд сотрудники Госавтоинспекции вышли совместно с Росгвардией.

Так, выявлено 57 человек, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Еще 10 отказались от медицинского освидетельствования на месте. Восемь автолюбителей попались за пьяное вождение повторно. Еще трое были одурманены отнюдь не алкоголем.

«В трех случаях были выявлены водители, которые имели признаки наркотического опьянения, причем в одном случае у этого водителя было изъято вещество амфетамин»,— рассказал Андрей Сироткин — начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Автор — Андрей Детцель

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