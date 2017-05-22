Неутешительные данные приводит областная Госавтоинспекция по результатам проверки автолюбителей.
Так, выявлено
«В трех случаях были выявлены водители, которые имели признаки наркотического опьянения, причем
Неутешительные данные приводит областная Госавтоинспекция по результатам проверки автолюбителей.
Так, выявлено
«В трех случаях были выявлены водители, которые имели признаки наркотического опьянения, причем
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