Актуальные темы

Понедельник, 22 Май 2017 14:54

Месяц май в Ярославской области продолжает оставаться холодным

Автор 
Оцените материал
(1 Голосовать)

Медиа

Этой ночью в северных районах региона температура опускалась до — 2 градусов. По данным Ярославского Гидрометцентра, такие низкие значения в этих числах были зафиксированы лишь в 1985 году. А самым теплым этот день был в 2014 году — +29 градусов. В течение недели, как сообщили синоптики, погода начнет меняться. Станет немного теплее.

«Завтра мы ожидаем прогрев воздуха до +15 — +20 градусов. В последующие дни значительно повысятся ночные температуры. Ночью +5 — +10 градусов, но днем воздух не будет прогреваться выше 18–20 градусов, так как небо будет затянуто облаками и практически повсеместно будут идти дожди. Неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели»,— рассказала Альбина Колоскова — начальник отдела гидрометобеспечения Ярославского ЦГМС.

Автор — Владимир Болонкин

Прочитано 162 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Сточные воды села в реку
5
0
0
Отсутствует дорожное покрытие
5
0
0
новый дизайн ларьков в зоне Юнеско г. Ярославля
32
1
0
некорректные действия
11
2
0
Все новости

день поля 2

я россия

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан