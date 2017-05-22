Этой ночью в северных районах региона температура опускалась до — 2 градусов. По данным Ярославского Гидрометцентра, такие низкие значения в этих числах были зафиксированы лишь в 1985 году. А самым теплым этот день был в 2014 году — +29 градусов. В течение недели, как сообщили синоптики, погода начнет меняться. Станет немного теплее.

«Завтра мы ожидаем прогрев воздуха до +15 — +20 градусов. В последующие дни значительно повысятся ночные температуры. Ночью +5 — +10 градусов, но днем воздух не будет прогреваться выше 18–20 градусов, так как небо будет затянуто облаками и практически повсеместно будут идти дожди. Неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели»,— рассказала Альбина Колоскова — начальник отдела гидрометобеспечения Ярославского ЦГМС.