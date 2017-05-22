Аварийные выходные. В больнице Рыбинска погиб девятилетний мальчик. Ребенок вместе со своим другом попал под колеса «Нивы» накануне. Внедорожник сбил детей на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Академика Губкина. Водителя задержали. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

В этот же день в Туношне лоб в лоб столкнулись «ВАЗ» и «Рено». По сообщению пресс-службы областного УМВД, в ДТП пострадали оба водителя. Мужчин в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

А в Ярославле в ночь на воскресенье в ДТП попала пожарная машина. Известно, что спецавтомобиль ехал на вызов. В МЧС отметили, что в аварии никто не пострадал.